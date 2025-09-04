Cum arată Marina Voica, la 89 de ani? ”Este fenomen”

Marina Voica a împlinit 89 de ani! Artista s-a născut în URSS și a venit de tânără în țara noastră unde și-a construit o carieră remarcabilă. În prezent locuiește în casa ei liniștită de la Breaza, nu are copii, însă a trăit povești de dragoste frumoase despre care vorbește și astăzi cu mare drag.

La vârsta de 89 de ani, Marina Voica impresionează publicul prin eleganța și talentul său inconfundabil. Celebra artista continuă să cucerească inimile oamenilor prin eleganța sa și talentul inconfundabil care au consacrat-o drept una dintre marile legende ale muzicii românești.

Fuego, mesaj emoționant pentru marea artistă

Artistul Fuego i-a transmis un mesaj plin de emoție și apreciere, numind-o un veritabil fenomen și o legendă a muzicii românești. În postarea sa emoționantă artistul a dezvăluit cu emoție amintiri de aproape 30 de ani cu celebra cântăreață.

„Azi este ziua de naștere a MARINEI VOICA! Îi doresc ani mulți, liniște, înțelepciune, împăcare cu sine și bucurii! Aș putea scrie mult despre ea, pentru că ne leagă multe amintiri, concerte, întâlniri, încă de acum aproape 30 de ani, dar vreau să spun ca este FENOMEN, o forță artistică impresionantă! Dincolo de longevitatea din prezent, cariera Marinei este impresionantă, cu șlagărele sale, cu versatilitatea artistică și cu puterea de a face show în acei ani complicați! Am cântat de multe ori împreună și m-am bucurat de sfaturile sale! Mi-a oferit și un cântec pe care l-am introdus cu succes în repertoriul meu – „O căsuță la marginea satului”! Este o legendă a românilor, adoptată și iubită cu ardoare! E o artistă care merită iubită, prețuită, spusă pe mai departe și arătată generațiilor actuale așa cum a fost de la începuturi până azi! La mulți ani, draga mea Marina Voica!”, a transmis Fuego pe rețelele sociale.

Fuego a caracterizat-o pe Marina Voica ca fiind un adevărat fenomen, o forță artistică remarcabilă și o legendă a muzicii românești. El a evidențiat atât versatilitatea, cât și longevitatea carierei sale, punctând impactul melodiilor sale devenite șlagăre pentru generații întregi, precum și spectacolele memorabile susținute chiar și în perioade dificile.

Postarea artistului a strâns rapid numeroase urări de “La mulți ani” la fanii artistei, arătându-și respectul și admirația față de marea artistă.

„Ce om minunat ești, drag artist Paul Surugiu-Fuego, pentru că știi să apreciezi și mereu să-ți promovezi valoarea!”, a spus unul dintre internauți.

Marină Voica continuă să lumineze inimile prin prezența ei carismatică și prin farmecul aparte care a cucerit generații întregi. La vârsta de 89 de ani, artista emană bucurie, eleganță rămânând un simbol al muzicii românești.

