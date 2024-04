Marina Voica și-a planificat înmormântarea! La 87 de ani, celebra artistă declară cu seninătate: ”Mai am puțin și se termină!”

Marina Voica, una dintre cele mai longevive artiste din România, care, la 87 de ani ai săi, își poartă cu eleganță tinerețea sufletului, a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul celui mai recent episod al podcastului ”Altceva”, pe care-l moderează. Impresionantă este povestea de viață a renumitei cântărețe, care a dezvăluit, între multe altele, cât de durearoasă e sinurătatea, dar și cum și-a planificat înmormântarea

Adrian Artene a întrebat-o, la un moment dat, dacă îi este greu să ducă traiul singură, având în vedere vârsta înaintată a artistei.

”E dureroasă singurătatea?”, a întrebat Artene, iar răspunsul a venit după câteva secunde de liniște.

”Până acum nu… Dar acum a început, dar mai am puțin și se termină. E puțin, să știi, nu mai pot să fac unele lucruri. Dar am grădina mea, care-i foarte frumoasă, am vecin care se pricepe la grădină și la toaaate. Să repare… Dar și eu, acolo, cu el, cu sfaturile. Și mă respectă, fiindcă știe că am dreptate”, a spus Marina Voica .

Protopopul Melnic se va ocupa de înmormântarea Marinei Voica

”L-ați descoperit pe Dumnezeu în singurătatea dumneavoastră? Ați lansat o carte și am citit despre acea carte, Fantezie și umor, că ați lansat-o într-o biserică din Câmpina. E semn că aveți o relație apropiată cu Dumnezeu”, a continuat moderatorul podcastului ”Altceva”.

”Eu am un prieten protopop care mă susține, Grigore Melnic. El se va ocupa de înmormântarea mea, el mi-a propus să facă asta. Nu m-am gândit, dar ce bine a făcut că a combinat toată chestia asta.

Lansând cartea, înainte de asta a fost o slujbă de Sfânta Parascheva, și a venit foarte multă lume. Că, dacă punea doar afiș că se lansează cartea la Câmpina, venea lume, dar nu chiar așa. Dar s-a strâns multă lume la slujbă, exact când am intrat la lansare. Și lumea când a văzut… Au începurt să vină… Și Fuego, și Octavian Ursulescu, și Dorobanțu, toată televiziunea, toată. Când a văzut că nu e bine să plece, că e unică chestia”, a povestit Marina Voica.

Cine este Marina Voica

Marina Voica s-a născut pe 3 septembrie 1936 în Ivanovo, RSFS Rusă, URSS și a ajuns una dintre cele mai îndrăgite soliste de muzică ușoară din România.

A fost pusă în dilemă când era adolescentă, să aleagă între muzică, gimnastică și economie. A ales să urmeze cursurile Facultătii de Finanțe și Credit de la Moscova. După absolvire, s-a stabilit, definitiv, în România, unde s-a angajat la ADAS.

S-a lansat pe plan muzical în emisiunea „Tinere talente”, a lui Valeriu Lazarov, în 1960, iar de atunci, drumul ei a fost un permanent urcuș.

