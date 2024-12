Cântăreața care a fost înșelată după ce a rămas văduvă. Vedeta a suferit: „Am iubit pe cine nu a meritat”

Marina Voica, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică ușoară din România, a avut o viață personală marcată de momente de fericire, dar și de durere profundă. De-a lungul anilor, celebra cântăreață a avut două căsnicii, prima cu Marcel Voica și a doua cu medicul Viorel Teodorescu, care a decedat în 1981. Marina a rămas văduvă și a încercat să își refacă viața amoroasă, dar și în acest context a avut parte de dezamăgiri.

La vârsta de 87 de ani, Marina Voica, una dintre cele mai emblematice figuri ale scenei artistice din România, continuă să trăiască intens pasiunea pentru muzică, care a constituit fundamentul carierei sale. Născută în Rusia, destinul a condus-o către România, unde a cunoscut succesul și a găsit o a doua casă.

După moartea soțului său, artista a fost curtată de mai mulți bărbați, însă a trăit o experiență dureroasă atunci când a descoperit că unul dintre aceștia o înșelase. Deși nu a dezvăluit identitatea bărbatului care i-a trădat încrederea, Marina Voica a povestit despre momentele dificile prin care a trecut, recunoscând că a iubit profund acea persoană, dar nu a fost iubită la fel. Experiența a fost una care a lăsat o amprentă emoțională semnificativă asupra sa, iar cântăreața a afirmat că, deși nu a prins momentul infidelității, a avut intuiția că ceva nu era în regulă.

Însă Marina Voica nu s-a lăsat doborâtă de această trădare. A continuat să meargă mai departe și, de-a lungul vremii, a învățat să își accepte trecutul. Cântăreața a explicat că, deși multe persoane o condamnau pentru alegerile sale, ea a ales să-și trăiască viața așa cum simțea, fără regrete. Marina Voica a mărturisit că relațiile sale, deși pline de iubire, nu au fost întotdeauna perfecte. Cântăreața a vorbit și despre soțul ei decedat, Viorel Teodorescu, pe care l-a iubit foarte mult. Despre el, Marina a spus că acesta o iubea mai mult decât o iubea ea, iar iubirea lui a fost atât de puternică încât uneori o copleșea.

“Am iubit pe cine nu a meritat. Nu l-am prins (n.r. că a înșelat-o), dar l-am bănuit și am spus tot. Am luat carne din mine și am tăiat. Dacă era soț, era soț și trebuia să îndur. Viața merge înainte și foarte multe m-au condamnat”, a spus Marina Voica la Refresh by Oana Turcu.