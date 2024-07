Vedeta din România care și-a pregătit locul de veci: „Să veniți la înmormântarea mea”

Marina Voica, una dintre marile artiste ale scenei româneşti, a vorbit recent despre investiţia considerabilă pe care a făcut-o pentru locul său de veci situat în prestigiosul Cimitir Bellu din Bucureşti. Renumita cântăreaţă a explicat că a dorit să se asigure că totul va fi pus la punct în avans.

La vârsta de 87 de ani, Marina Voica, una dintre cele mai emblematice figuri ale scenei artistice din România, continuă să trăiască intens pasiunea pentru muzică, care a constituit fundamentul carierei sale. Născută în Rusia, destinul a condus-o către România, unde a cunoscut succesul și a găsit o a doua casă.

Citește și: MARINA VOICA RUPE TĂCEREA DUPĂ 40 DE ANI DESPRE ANCHETA SECURITĂȚII LUI CEAUȘESCU: ”NU M-AU MÂNGÂIAT…”

Marina Voica a făcut deja alegerea locului unde va odihni pentru eternitate. Într-o declarație recentă, artista a dezvăluit că dorește să fie înmormântată în Cimitirul Bellu din București, unde intenționează să amplaseze o statuie din marmură, simbol al legăturii sale puternice cu această țară și cu publicul său mult iubit.

Cu un calm remarcabil, Marina Voica a subliniat că nu se teme de moarte. Ea a povestit că şi-a dorit ca locul său de veci să fie un loc liniştit şi bine îngrijit, reflectând respectul pe care l-a avut întotdeauna pentru viaţă.

„Nu mă tem de moarte. Nu vreau să fiu înmormântată în Rusia. Am deja un loc de veci la Bellu ortodox, din București, am acolo și o statuie, mă așteaptă, realizată din marmură de Simeria, după chipul meu, leită sunt! Multă lume se miră când o vede. Dar, să mai aștepte, mai am treabă pe pământ, spectacole, evenimente, nu sunt foarte bolnavă, am grijă de mine. Lucrarea a costat foarte mult, cam 7.000 de euro. Mult, dar m-am sacrificat. Când o să mor, să veniți la înmormântarea mea, este atât de frumos locul de veci ales!”, a spus Marina Voica, conform Click.ro