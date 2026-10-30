Ștefania a murit cu o lună înainte să împlinească 18 ani. Sute de oameni s-au mobilizat pentru salvarea fetei

Ștefania a murit cu o lună înainte să împlinească 18 ani. Sute de oameni s-au mobilizat pentru salvarea fetei
Ștefania Daria a murit la doar 17 ani/ sursă foto: Facebook
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Popoiu Ștefania Daria a murit cu aproximativ o lună înainte să împlinească 18 ani. Adolescenta se afla internată în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca din București, după ce comunitatea din mediul online s-a mobilizat pentru campanii de donare de sânge. Familia și prietenii se pregătesc acum de înmormântare.

Originară din Galați, moartea fulgerătoare a Ștefaniei Daria a îndurerat întreaga comunitate locală. În ultimele zile, tânăra de 17 ani se afla internată în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca. O întreagă comunitate de oameni s-a mobilizat pentru a o ajuta pe adolescentă să treacă prin momentele de cumpănă, numeroase apeluri pentru donare de sânge fiind răspândite pe rețelele de socializare. În mesajele distribuite în spațiul public, familia fetei nu prezintă detalii medicale și nici cauza exactă a decesului.

Ștefania ar fi împlinit 18 ani peste o lună

Din păcate, eforturile celor care au încercat să o sprijine nu au schimbat soarta adolescentei. Ștefania ar fi împlinit 18 ani peste aproximativ o lună. În loc de majorat, familia fetei se pregătește acum de înmormântare. Mătușa fetei a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. În urma ei a rămas o familie copleșită de durere.

„Nepoata mea, Ștefania Daria ar fi trebuit să împlinească 18 ani peste o lună. Îmi doream foarte mult să ajung la majoratul ei, nu la înmormântarea ei. Din păcate, Ștefania a pierdut lupta cu viața, este greu de acceptat, dar știe Dumnezeu mai bine care e planul Lui. Este greu să acceptăm planurile Lui, dar trebuie să mergem mai departe pentru copiii noștri, pentru băieții mei, pentru sora Ștefaniei, pentru bunici, pentru toți.

Și mai cred că trebuie să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem, pentru sănătate și pentru toți ce ne iubesc și să avem grijă de sufletul nostru, să nu uităm că suntem trecători pe acest pământ. Mulțumesc tuturor pentru fiecare donație de sânge sau distribuire. Acum ne rămâne doar rugăcinea și speranța în Viața Veșnică”, a fost mesajul transmis de bunica Ștefaniei.

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