Filmul tragediei din Sibiu. Doi frați de 2 și 4 ani au murit intoxicați cu fum

Tragedie fără margini într-o familie din Sbiu, după ce doi frați – o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani – au murit intoxicați cu fum în casă. Incendiul ar fi fost provocat de la reșoul care era folosit pentru încălzirea încăperii.

Comunitatea din Tălmaciu, județul Sibiu, este în doliu, după ce doi frați, în vârstă de 2 și 4 ani, au murit intoxicați cu fum într-o cameră a casei în care locuiau cu chirie. Salvatorii ajunși la locul tragediei i-au găsit pe cei mici intoxicați cu fum și în stare critică. În ciuda manevrelor de resuscitare, cei doi frați nu au răspuns eforturilor, paramedicii fiind nevoiți să declare decesul la fața locului.

„În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvaţi. Aceştia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiţi să declare decesul acestora”, a transmis locotenentul Andreea Ştefan, din cadrul Inspectoratului de Situații de Urgență Sibiu.

Cum s-ar fi produs tragedia din Sibiu

Alarma a fost dată miercuri seara, 28 octombrie, când mama micuților a simțit miros de fum în casă. În prezent, ancheta este în plină desfășurare, însă sunt luate în considerare mai multe ipoteze de la care ar fi pornit incendiul. Prima este a unui scurtcircuit electric. A doua ipoteză, care este considerată improbabilă, are legătură cu efectul termic al curentului electric. Cablul prin care reșoul era alimentat nu prezenta deteriorări sau rume de topire a izolației.

Locul de unde a izbucnit incendiul a fost identificat în dormitorul unde se aflau cei doi frați. Autoritățile suspectează că aceștia s-au jucat cu focul, care ar fi fost aprins de la reșoul care era folosit pentru încălzirea încăperii – aceasta fiind a treia ipoteză și cauza cea mai probabilă a tragediei.

O altă ipoteză este cea în care multe haine ar fi ajuns peste reșoul electric pornit, umplând rapid camera de fum dens, în timp ce micuții dormeau. În casă se afla și mama lor, o tânără de 20 de ani, care se afla într-o cameră alăturată.

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