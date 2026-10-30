Ce pedeapsă a primit femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci. Câți ani va sta în spatele gratiilor

Închisoare pe viață fără drept de apel pentru Erin Patterson (51 de ani), femeia care și-a otrăvit trei dintre rudele fosului soț cu ciuperci toxice. O curte de apel din Australia a decis vineri, 30 octombrie, că femeia trebuie să-și petreacă restul vieții în închisoare, invocând gravitatea șocantă a faptei sale.

Totul a început în anul 2023, când Erin Patterson a organizat o masă în familie la reședința sa din orașul Leongatha, Australia. Don şi Gail Patterson, părinţii soţului ei, Simon, mătuşa lui Simon, Heather Wilkinson, şi unchiul Ian, pastor al unei biserici baptiste locale, erau şi ei prezenţi. Patru dintre rudele sale au fost atunci otrăvite după ce au consumat preparate din carte de vită Wellington, care fuseseră gătite cu ciuperci otrăvitoare de tip „death cap”.

Închisoare pe viață pentru femeia care și-a otrăvit rudele cu ciuperci

Erin Patterson a fost găsită vinovată de uciderea foștilor ei socri, Don și Gail Patterson, precum și a mătușii soțului ei, Heather Wilkinson. Soțul lui Heather, Ian Wilkinson, a supraviețuit după ce a petrecut câteva săptămâni în spital. Simon, soțul femeii a fost și el chemat la masă, însă a refuzat invitația. Femeia a fost condamnată în septembrie 2025 la trei pedepse pe viață pentru omor și la 25 de ani de închisoare pentru tentativa de omor asupra lui Ian Wilkinson. Sentința include o perioadă de 33 de ani fără drept de eliberare condiționată.

„Fapta a fost extrem de rece și calculată și trebuie condamnată în cei mai duri termeni. După o analiză atentă, am ajuns la concluzia că acest caz implică o criminalitate atât de șocantă, încât nu este adecvat să se stabilească o perioadă fără drept la eliberare condiționată. ”, a declarat judecătorul Stephen McLeish în numele celor trei judecători.

Pe toată durata procesului, Eric Patterson și-a susținut nevinovăția și a negat că și-ar fi otrăvit în mod intenționat rudele. Decesele lui Don și Gail Patterson și ale lui Heather Wilkinson, survenite la câteva zile după prânzul cu ciuperci otrăvitoare, au atras atenția presei internaționale, transformând cazul într-unul dintre cele mai urmărite procese penale din Australia.

Cazul a inspirat, de asemenea, podcasturi, cărți și adaptări cinematografice. Actrița Melanie Lynskey, nominalizată la premiile Emmy, a anunțat recent că o va interpreta pe Erin Patterson într-un serial de șase episoade – în care va fi documentat cazul celor trei crime.

Erin Patterson se numără printre foarte puținele femei din istoria Australiei care au primit o pedeapsă pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Prima femeie care a primit o astfel de sentință a fost Katherine Knight, o angajată din industria alimentară, condamnată în New South Wales în 2001 pentru uciderea partenerului său, John Price, în anul precedent. Knight l-a înjunghiat pe bărbat de cel puțin 37 de ori.

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