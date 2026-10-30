Imagini rare de la nunta Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Cornelia și Lupu Rednic au fost nașii concurentei

Imagini rare de la nunta Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Cornelia și Lupu Rednic au fost nașii concurentei
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Oana Tomoiagă, una dintre concurentele sezonului 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, a trăit un eveniment impresionant în urmă cu mai bine de un deceniu. Artista de muzică populară s-a căsătorit la vârsta de numai 22 de ani, într-o ceremonie organizată cu mare fast în Maramureș, la care au luat parte peste 1.000 de invitați. Deși imaginile surprind o petrecere spectaculoasă, cu numeroși artiști, tradiții și momente speciale, ziua cea mare a fost umbrită și de o tragedie care avea să transforme evenimentul într-o amintire greu de uitat.

În prezent, Oana Tomoiagă se află din nou în atenția publicului datorită participării la „Asia Express”, unde formează o echipă alături de Mirela Vaida. Cele două au pornit într-o aventură plină de provocări, însă puțini dintre telespectatori cunosc detaliile din viața personală a interpretei, inclusiv povestea primei sale căsnicii.

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Oana Tomoiagă s-a căsătorit în 2013. Cum a arătat nunta artistei

Povestea de dragoste dintre Oana Tomoiagă și violonistul Șerban Horj a ajuns în fața altarului în anul 2013. La vremea respectivă, artista avea doar 22 de ani, iar evenimentul a fost unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Nunta a fost organizată în Maramureș, într-un cadru în care tradițiile locale au avut un rol important. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-o biserică din localitatea Moisei, iar petrecerea a continuat într-un restaurant din Vișeu de Sus. Numărul invitaților a fost impresionant, peste 1.000 de persoane participând la sărbătoarea celor doi tineri.

Oana Tomoiagă la nuntă

Pentru ziua nunții, Oana Tomoiagă a ales o rochie albă, cu o fustă amplă și un corset decorat cu aplicații strălucitoare. Artista a avut o apariție elegantă, completată de o coafură specifică unei mirese. Fotografiile realizate atunci o surprind într-o ipostază diferită de cea în care publicul o vede astăzi pe micile ecrane.

Evenimentul a reunit numeroase nume cunoscute din muzica populară românească. Printre invitați s-au aflat Nicoleta Voica, Dumitru Teleagă, Constantin Măgureanu, Silvana Râciu și Ancuța Anghel. Meniul a fost unul tradițional, iar tortul mirilor a avut nu mai puțin de cinci etaje. Petrecerea s-a întins până în zorii zilei, respectând obiceiurile specifice zonei Maramureșului.

Cornelia și Lupu Rednic au fost printre nașii artistei

Un alt detaliu care atrage atenția atunci când vine vorba despre nunta Oanei Tomoiagă este lista nașilor. Artista și fostul său soț au avut două perechi de părinți spirituali, iar una dintre acestea a fost formată din Cornelia și Lupu Rednic, doi dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România.

Prezența celor doi la eveniment a reprezentat unul dintre momentele speciale ale nunții. Cornelia și Lupu Rednic au participat la sărbătoare în ținute elegante și au fost alături de miri în ziua în care aceștia și-au unit destinele. Mai mult, invitații au avut parte și de un moment muzical oferit de artiști.

Așadar, nunta a avut toate ingredientele unui eveniment de amploare: invitați din lumea muzicii populare, două perechi de nași, preparate tradiționale, un tort impresionant și o petrecere care a durat până dimineața.

De ce s-a încheiat căsnicia Oanei Tomoiagă cu Șerban Horj

După nunta din 2013, Oana Tomoiagă și Șerban Horj și-au construit o familie și au devenit părinții unui băiat, Vlad. Cu toate acestea, relația lor nu a rezistat în timp, iar cei doi au ajuns la divorț după aproximativ trei ani de căsnicie.

Diferențele dintre cei doi și planurile diferite de viitor au contribuit la destrămarea mariajului. Deși povestea lor de iubire nu a avut finalul pe care și-l imaginau în ziua nunții, artista a rămas cu o legătură importantă: fiul său.

Ulterior, Oana Tomoiagă și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, aceasta formează un cuplu cu Denis Bătrînu, bărbatul care a apărut în viața sa după despărțirea de violonistul Șerban Horj.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Oana Tomoiagă în scandalul dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu: „Tu ești traumatizată”

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