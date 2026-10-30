Ce venituri are Ilona Brezoianu, de fapt. Actrița a dezvăluit că are rate pe 30 de ani

Ce salariu are Ilona Brezoianu ca actriță / Sursa foto: Captură Youtube
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O vedem des pe micile ecrane, însă puțini sunt cei care știu ce venituri are Ilona Brezoianu. Actrița a vorbit deschis despre câștigurile pe care le obține din actorie și despre cât de ușor îi este să se descurce financiar doar din această meserie.

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre veniturile sale, dar și despre cheltuielile pe care trebuie să le acopere lunar.  De-a lungul timpului, aceasta și-a construit o carieră în mai multe domenii.

Ce venituri are Ilona Brezoianu

A devenit cunoscută publicului și mai mult după ce a participat la emisiunea Te cunosc de undeva!, pe care a câștigat-o, iar ulterior a fost cooptată în juriul show-ului, după plecarea Andreei Bălan. În prezent, actrița este co-prezentatoare la matinalul de weekend de la Antena 1.

Cheltuielile au devenit și mai mari după ce Ilona Brezoianu a devenit mamă, în urmă cu un an. Pe lângă ratele la bancă și celelalte obligații financiare, actrița trebuie să țină cont acum și de costurile suplimentare pentru creșterea băiețelului.

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Vedeta nu a dezvăluit o sumă exactă pe care o încasează lunar din actorie, însă a recunoscut că veniturile din această activitate nu i-ar ajunge pentru toate cheltuielile. Din acest motiv, a ales să accepte și alte proiecte, inclusiv în televiziune, cinematografie și publicitate.

„Sunt ok plătiți, dar dacă ar fi cumva să trăiesc doar din salariile de acolo, mi-ar fi mai greu. Asta m-a dus mai mult și în zona asta de film, și în zona de televiziune, și în zona de reclame. Surplusul din televiziune mă ajută foarte mult, recunosc. Acum, cel puțin, că dacă ai rate sau chestii, cum am eu, știi că trebuie”, a povestit Ilona Brezoianu în podcastul „Acasă la Măruță”.

Sursa foto: Social media

Actrița a vorbit și despre creditele pe care le are. Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, și-au cumpărat un apartament printr-un împrumut bancar contractat pe o perioadă de 30 de ani. În plus, mai au de achitat câteva rate pentru mașină, însă a precizat că suma rămasă este relativ mică.

„Am un apartament. Dar de ce, vreți să mi le plătiți? Dacă mi le plătiți, eu vi le spun pe toate. La mașină mai am rate. E una mică, mi-a mai rămas puțin, acolo n-am foarte mult (nr. de plătit).”, a mai spus actrița.

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