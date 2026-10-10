Cum arată Ozana Barabancea la o lună după operația de lifting facial: „Eu nu mă vindec foarte bine”

Ozana Barabancea
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Transformarea Ozanei Barabancea continuă, iar artista și-a surprins din nou fanii cu cele mai recente imagini publicate în mediul online. După ce în ultimele luni a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut și despre intervențiile estetice la care a apelat, vedeta a dezvăluit cum se simte la puțin peste o lună de la operația de lifting facial. Rezultatul pare să fie exact cel pe care și l-a dorit, iar soprana nu și-a ascuns entuziasmul în fața urmăritorilor săi.

În ultima perioadă, Ozana a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească zeci de kilograme și a apelat ulterior la mai multe proceduri estetice pentru a-și remodela aspectul fizic. În luna septembrie, artista anunța că urmează să facă un full face lift, intervenție care vizează atât zona feței, cât și cea a gâtului.

Cum arată Ozana Barabancea după operația de lifting facial

La o lună și două zile de la operație, jurata de la „Te cunosc de undeva!” a mărturisit că este extrem de mulțumită de rezultat și că perioada de recuperare a decurs mai bine decât s-ar fi așteptat mulți. Deși recunoaște că procesul de vindecare nu este unul foarte rapid în cazul său, artista spune că experiența i-a oferit și o lecție importantă.

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„Am avut o intervenție extraordinară de facelifting. Sunt la o lună și două zile de la operație. Sunt foarte fericită că am rezultatul dorit. Mă simt foarte bine. Vă spun că este o operație ce nu doare. Eu nu mă vindec foarte bine, dar sunt mulțumită de rezultat și am învățat un lucru extraordinar de util pe viață, şi anume răbdarea”, a spus Ozana Barabancea pe Instagram.

Primele imagini la o lună de la operație

Bucuria vedetei nu s-a oprit însă doar la rezultatul estetic. După săptămâni întregi în care a fost nevoită să respecte cu strictețe recomandările medicilor, Ozana a dezvăluit că a ajuns într-un punct important al recuperării: poate, în sfârșit, să își aranjeze părul. Chiar dacă încă nu a primit undă verde pentru vopsit, artista spune că acest pas aparent banal i-a redat sentimentul de normalitate.

„Nu vă dați seama cât de fericită sunt că, după o lună și două zile, pot să mă coafez. La o lună și două zile de la operație am dreptul să mă coafez. Încă nu mă vopsesc. Mi-era dor și mulțumesc tuturor fetelor care au avut grijă de mine și m-au spălat pe cap cu săpun antibacterian. O, Doamne! Și da, și iată că încep să mă mișc și eu ca omul”, a mai adăugat ea.

Decizia de a apela la liftingul facial nu a venit peste noapte. După ce a slăbit aproximativ 37 de kilograme, artista a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a corecta excesul de piele rămas în zona gâtului și a feței. Ozana mărturisea anterior că una dintre marile sale temeri era legată de posibilitatea ca intervenția să îi afecteze vocea, însă după consultările cu medicii a primit asigurări că procedura nu îi va influența corzile vocale.

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