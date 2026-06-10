Cum arată Ozana Barabancea după intervenția la bust. Artista a publicat primele imagini

Ozana Barabancea a atras din nou atenția publicului după ce a publicat pe rețelele de socializare primele imagini realizate la aproximativ două luni după o intervenție chirurgicală de ridicare a sânilor și implant mamar. Apariția sa a fost intens discutată în mediul online, atât datorită schimbărilor vizibile, cât și reacțiilor contradictorii generate de fotografia distribuită.

Artista se află de mai mulți ani într-un amplu proces de transformare fizică, care a inclus atât schimbări de stil de viață, cât și intervenții medicale. În urmă cu câțiva ani, aceasta a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, în urma căreia a reușit să slăbească semnificativ. Ulterior, în contextul fluctuațiilor de greutate din perioada pandemiei, a apelat la alte soluții medicale pentru controlul kilogramelor, inclusiv montarea unui inel gastric. Aceste etape au fost urmate de un proces de echilibrare metabolică, prin care a reușit să ajungă la o greutate pe care a considerat-o potrivită pentru obiectivele sale personale.

Cum arată Ozana Barabancea după intervenția la bust

După stabilizarea siluetei, artista a decis să continue seria transformărilor printr-o intervenție estetică la nivelul bustului, constând într-o procedură de lifting mamar asociată cu implant. Operația, care a durat mai multe ore, a fost descrisă ca fiind una complexă, iar perioada de recuperare a necesitat respectarea unor recomandări medicale stricte, inclusiv purtarea unei bustiere speciale în primele săptămâni post-operatorii.

La aproape două luni de la intervenție, Ozana Barabancea a publicat o fotografie în care apare fără bustiera medicală, oferind publicului o imagine a rezultatului obținut. Postarea a fost însoțită de un mesaj în care artista își exprima satisfacția față de schimbările prin care a trecut și încrederea în procesul de transformare personală. De asemenea, aceasta a menționat dorința de a purta anumite articole vestimentare pe care anterior le considera mai greu de integrat în garderoba sa din cauza proporțiilor corporale.

„Cam așa arată prima poză fără bustieră, de la aproape două luni de la operația de ridicare cu implant. Evident că port bustiera conform instrucțiunilor, dar fericirea mea e alta! Pot purta această rochie fără grijă. Când am primit-o am pus-o de-oparte sperând că voi avea un bust pe măsura frumuseții ei. Și voi purta și rochii cu spatele gol!! Și iată, Dumnezeu mi-a ascultat ruga. (…) Operația mea a durat 6 ore. Deloc ușor. Dar când faci totul cu binecuvântare iese bine! Și vor urma și alte operații. Pentru că vreau să întineresc frumos. Cei ce nu mă haliți, stați parcați și luați-vă popcorn să urmăriți-mi filmul. E de lung metraj!!!”, a transmis Ozana Barabancea, în mediul online.

Reacțiile nu au întârziat să apară și au fost împărțite. O parte dintre urmăritori au apreciat rezultatul intervenției și au transmis mesaje de susținere, evidențiind evoluția fizică și consecvența artistei în procesul de schimbare început cu mai mulți ani în urmă. Aceștia au privit transformarea ca pe o etapă de încredere personală și îmbunătățire a imaginii de sine.

„Poza arată rău, editarea în exces nu e în favoarea dumneavoastră!”„Mă bucur că operația a reușit, însă această poză arată ciudat…”; „Doamnă, v-ați pierdut umărul în edit”; „Mai lucrați la Photoshop ca să fiți mai credibilă”; „Dar ce ați pățit doamnă?”; „Ferească Dumnezeu ce Photoshop”; „Doamnă, vă rog frumos învățați să vă editați corect pozele. Ori lăsați pe cineva care știe să editeze. În rest, sănătate să avem”., au fost comentariile primite de Ozana.

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