Zodia care are triplu noroc: bani, dragoste și carieră. Acești nativi dau lovitura la începutul lunii noiembrie

Astrele se aliniază în favoarea nativilor născuți în acest semn zodiacal de foc, care vor atrage abundența în luna noiembrie. Aceștia beneficiază în mare măsură de influența astrologică a lunii. Luna începe puțin mai lent, dar lucrurile încep să se îmbunătățească odată ce retrogradarea lui Venus și a lui Mercur se încheie pe 13 noiembrie.

Acesta este momentul în care oamenii încep să observe semnele că viețile lor se îndreaptă în sfârșit în direcția corectă. Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie, prima zi a uneia dintre cele mai norocoase perioade astrologice din tot anul. Toată lumea beneficiază, într-un fel sau altul, dar cei născuți în zodia Leu sunt, fără îndoială, favoriții universului pe tot parcursul lunii.

Intrarea Lunii în Leu pe 3 noiembrie te-ar putea încuraja să-ți exprimi ideile cu mai multă încredere. S-ar putea să vrei să preiei conducerea unui proiect și să atragi atenția asupra muncii pe care ai realizat-o. Acest lucru poate fi util, cu condiția să rămâi deschis la sugestiile colegilor. Evită să transformi discuțiile profesionale în competiții; a asculta va fi la fel de important ca și a conduce.

Previziuni astrologice pentru zodia leu

Aceasta este o lună plină de oportunități pentru tine, întrucât Marte și Jupiter se află în semnul tău zodiacal până pe data de 24. Aceste două planete se întâlnesc exact pe 15 și 16. Este vorba de o energie foarte dinamică. Pregătește-te să te simți plin de energie și gata de orice. Doar să nu exagerezi.

Venus în Balanță și Mercur în Scorpion revin la mișcare directă pe 13 noiembrie, moment în care vei începe să ai noroc în activitățile tale de zi cu zi. Dacă ești în căutarea iubirii, este probabil să o găsești alături de cineva care locuiește în cartierul tău sau pe care ți-l va prezenta un membru al familiei apropiate. Apropo de asta, dacă Mercur retrograd a creat tensiuni acasă, rezolvarea acestor probleme și mersul mai departe vor deveni în sfârșit mai ușoare la mijlocul lunii.

Soarele intră în Săgetător pe 22 noiembrie, iar acesta este, din fericire, un semn cu care ti se potrivești foarte bine. Așteaptă-te să petreci mai mult timp socializând cu prietenii, mai ales în timpul Lunii Pline în Gemeni, pe 24. Deoarece această Lună este în conjuncție cu Uranus, pregătește-te pentru câteva zile palpitante. Vor fi diferite de ceea ce ești obișnuit.

Horoscopul financiar pentru Leu

Analizează-ți obiceiurile de cheltuire și stabilește-ți obiective financiare realiste. Prezența lui Jupiter în Leu poate încuraja optimismul cu privire la oportunitățile viitoare. Cu toate acestea, fă distincția între perspectivele realiste și promisiunile atrăgătoare și evită cheltuielile excesive pe articole de lux sau activități sociale doar pentru a-ți menține o anumită imagine. De asemenea, ar fi bine să îți revizuiești planul de economii și îți stabilești un obiectiv realist pentru lunile următoare. Evită să împrumuți bani fără a înțelege clar termenii acordului. O abordare disciplinată te poate ajuta să te simți mai în siguranță, permițându-ți în același timp un nivel rezonabil de confort.

Horoscop dragoste

Fii atent la nevoile celor apropiați. Poate că îți dorești să ți se recunoască eforturile, dar cei dragi ar putea să-și exprime sentimentele altfel. Explică ce îți dorești de la relație, în loc să aștepți ca ceilalți să înțeleagă automat. Cuplurile ar trebui să-și facă timp unul pentru celălalt și să evite ca presiunea de la locul de muncă să domine fiecare conversație. Dacă reapare o neînțelegere veche, încearcă să înțelegi motivul care stă la baza ei, în loc să insiști că ai dreptate.

Horoscop sănătate

Echilibrează-ți ambițiile cu odihnă adecvată. S-ar putea să te simți plin de energie în timp ce urmărești un obiectiv important, dar suprasolicitarea ar putea să te lase obosit spre sfârșitul săptămânii. Include perioade de odihnă în programul tău și evită să neglijezi mesajele regulate. Activitatea fizică moderată te poate ajuta să-ți menții energia. Dacă observi simptome persistente sau oboseală neobișnuită, solicită sfatul unuin medic. Nu te baza doar pe voință atunci când corpul tău are nevoie de odihnă.