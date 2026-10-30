Alertă de dispariție în Sălaj! Trei copii au plecat de la o stână și nu au mai fost găsiți

Este mobilizare de amploare în județul Sălaj, după dispariția a trei minori din localitatea Borla, comuna Bocșa. Doi băieți de 11 ani și o adolescentă de 14 ani sunt căutați de polițiști, după ce au plecat de la o stână și nu au mai revenit. Dispariția lor a pus în alertă autoritățile, care au transmis un mesaj RO-Alert atât în Sălaj, cât și în județele învecinate, pentru a solicita sprijinul populației în găsirea copiilor.

Cei trei minori au fost văzuți ultima dată joi, 29 octombrie 2026, în satul Borla. Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceștia au plecat voluntar de pe un teren viran, din zona unei stâne, însă nu au mai ajuns la destinație și nici nu au revenit în locul din care au pornit. Deocamdată, împrejurările exacte în care au dispărut nu sunt cunoscute, iar locul în care s-ar putea afla reprezintă un mister.

Sesizarea privind dispariția celor trei copii a fost făcută joi, iar cazul a intrat în atenția Poliției Rurale Zalău. Oamenii legii au început verificările pentru stabilirea traseului pe care l-ar fi putut urma minorii și pentru identificarea oricăror indicii care ar putea duce la găsirea lor.

Cine sunt cei trei copii dispăruți din Sălaj

Primul minor căutat este Rostaș Denis Antonio, în vârstă de 11 ani. Acesta are aproximativ 1,55 metri înălțime, cântărește în jur de 45 de kilograme, are ochii căprui, fața ovală și părul scurt. La momentul plecării, băiatul purta o geacă neagră.

Cel de-al doilea copil este Rostaș Ioan, tot în vârstă de 11 ani. Acesta are o înălțime de aproximativ 1,50 metri și o greutate de circa 45 de kilograme. Are părul scurt și ochii căprui, iar în momentul dispariției era îmbrăcat într-un trening gri.

Cea de-a treia minoră este Rostaș Raluca Mădălina, în vârstă de 14 ani. Adolescenta are aproximativ 1,50 metri înălțime, cântărește în jur de 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui. Potrivit descrierii oferite de polițiști, aceasta purta pantaloni roz, cu dungă neagră.

Apelul autorităților după dispariția minorilor

Polițiștii continuă verificările pentru localizarea celor trei copii și încearcă să obțină cât mai multe informații care ar putea contribui la găsirea acestora. Semnalmentele lor au fost făcute publice tocmai pentru ca persoanele care i-ar putea întâlni să îi poată recunoaște.

Dispariția celor trei minori a determinat autoritățile să solicite sprijinul cetățenilor, în condițiile în care fiecare informație poate fi importantă pentru identificarea lor. Persoanele care i-au văzut pe Denis Antonio, Ioan sau Raluca Mădălina ori care cunosc detalii despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe imediat Poliția, apelând numărul unic de urgență 112.

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