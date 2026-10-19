Noi dezvăluiri despre cazul Valentinei. Ce ar fi spus Vlad Bălțățeanu despre trupul găsit în valiză

Lucrurile par că se complică tot mai mult în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, își susține în continuare nevinovăția. Potrivit declarațiilor făcute de prietenul acestuia, bărbatul spune că nu a omorât-o pe Valentina, dar el a fost cel care i-a pus trupul neînsuflețit în valiză și a aruncat-o în râu.

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei. Acesta a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După o săptămână de la descoperirea macabră, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția. Iar în data de 6 octombrie a fost adus în România, acum aflându-se în arest preventiv.

Noi detalii în cazul Valentinei

Potrivit informațiilor de până acum, Vlad Bălțățeanu ar fi recunoscut faptul că a băgat trupul neînsuflețit al Valentinei în valiza albastră și a aruncat-o ulterior în râul Olt. Mai mult, acesta ar mai fi spus că nu i-ar fi fost greu să facă acest lucru pentru că tânăra ar fi fost „mică și a încăput”.

Însă, deși își asumă aceste lucruri, Vlad Bălțățeanu susține în continuare că nu el este cel care a omorât-o pe Valentina. Bărbatul spune că între ei a existat un conflict și a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură. Dar lovitura nu a fost una care să îi poată cauza moarte.

De asemenea, principalul suspect mai spune că Valentina ar fi fost în viață atunci când el s-a culcat și că, de fapt, dimineața a găsit-o moartă în pat, lângă el. Mai mult, Vlad Bălțățeanu ar fi revoltat și de faptul că unchiul lui, care se afla în casă la acel moment, nu este în atenția autorităților.

„Versiunea lui a fost că a lovit-o cu coada de mătură și că nu știe cum a murit, că el a găsit-o dimineața, moartă în pat lângă el. Mi-a spus că nu știe cum de e singurul care e investigat în chestia aceasta, pentru că au mai fost persoane de față (n.r. unchiul lui) și nu înțelege de ce nu există declarații. (…) S-a dus la somn și când s-a trezit era moartă, dar a spus că ea nu era moartă când s-a culcat el”, a declarat prietenul lui Vlad Bălțățeanu, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei

Deși ancheta pare că se complică, Vlad Bălțățeanu rămâne principalul suspect. Reamintim că acest caz a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă.

Din păcate, în interiorul valizei a fost găsit cadavrul Valentinei. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că tânăra a avut parte de o moarte extrem de violentă.

După ce ar fi comis teribila crimă, Vlad Bălțățeanu a reușit să fugă din țară, însă, după 7 zile, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția.

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