Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei, tânăra ucisă în Olt. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal

Ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, devine din ce în ce mai complicată. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, încă nu recunoaște crima, iar noi informații au apărut, care complică și mai mult ancheta. Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei? Au apărut indicii despre arma crimei.

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei. Acesta a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După o săptămână de la descoperirea macabră, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția. Iar în data de 6 octombrie a fost adus în România.

Acum bărbatul se află în arest preventiv, iar procurorii încearcă să stabilească exact cine este responsabil pentru moartea Valentinei Tănăsie, cum a ajuns trupul în valiză și în ce condiții a fost abandonat în râul Olt.

Care ar putea fi arma crimei

Apar noi informații în cazul Valentinei și sunt legate de obiectul cu care aceasta ar fi fost ucisă. Mai exact, raportul medico-legal indică posibilitatea ca tânăra să fi fost lovită cu un cuțit. Totuși, până acum arma crimei nu a fost găsită.

„Chiar dacă arma crimei nu a fost găsită, prezumă cei de la Medicină Legală că ar fi vorba despre un corp dur și în paranteză este trecut un cuțit. Este raportat la faptul că există o crestătură destul de puternică, destul de mare și adâncă pe scalpul Valentinei. Asta nu înseamnă că nu pot fi legate practic loviturile de acțiunea autorului și de decesul victimei”, a spus avocatul.

Mai mult, pe lângă informațiile despre arma crimei, au mai apărut și câteva fotografii în care ar fi surprinse două persoane transportând geamantanul în care se afla cadavrul. Imaginile sunt în curs de verificare și nu au fost făcute publice.

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în acest caz, însă bărbatul susține în continuare că nu el este cel care a ucis-o pe Valentina. Acesta a admis că a existat o altercație fizică și că ar fi lovit-o cu o coadă de mătură. Bărbatul mai spune că, atunci când el a mers la somn, Valentina era încă în viață și, de fapt, ar fi găsit-o moartă în pat, în dimineața următoare.

Sfârșit tragic pentru Valentina

Deși ancheta pare că se complică, Vlad Bălțățeanu rămâne principalul suspect. Reamintim că acest caz a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă.

Din păcate, în interiorul valizei a fost găsit cadavrul Valentinei. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că tânăra a avut parte de o moarte extrem de violentă.

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