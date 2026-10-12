Se complică ancheta în cazul Valentinei din Olt. Vlad Bălțățeanu își aduce unchiul în atenția procurorilor

Se complică ancheta în cazul Valentinei din Olt. Vlad Bălțățeanu își aduce unchiul în atenția procurorilor
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Ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, devine din ce în ce mai complicată. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în acest caz, nu recunoaște crima și dă vina pe unchiul său. După finalizarea audierilor, dacă declarațiile celor doi bărbați nu coincid, atât Vlad Bălțățeanu, cât și unchiul său vor fi supuși la teste cu detectorul de minciuni. Cum spune Vlad Bălțățeanu că ar fi avut loc tragedia?

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei. Acesta a părăsit teritoriul României înainte ca fapta să fie descoperită de autorități. După o săptămână de la descoperirea macabră, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția. Iar în data de 6 octombrie a fost adus în România.

Vlad Bălțățeanu aruncă vina pe unchiul său

Vlad Bălțățeanu se află în arest preventiv, iar procurorii încearcă să stabilească exact cine este responsabil pentru moartea Valentinei Tănăsie, cum a ajuns trupul în valiză și în ce condiții a fost abandonat în râul Olt. Deși iubitul tinerei este principalul suspect, acesta nu recunoaște crima și aruncă toată vina asupra unchiului său.

Potrivit Antena 3, românul care l-a determinat pe Vlad Bălțățeanu să se predea autorităților din Elveția spune că acesta nu își recunoaște fapta și i-ar fi povestit că în seara tragediei a existat un conflict, care a degenerat cu agresiune fizică.

Se pare că Vlad Bălțățeanu ar fi lovit-o pe Valentina, însă nu a ucis-o. Bărbatul susține că, după conflict, el s-ar fi culcat, iar iubita sa era în viață. Însă dimineața, când s-a trezit, a găsit-o pe Valentina moartă. S-a speriat, așa că a încercat să scape de trupul neînsuflețit. A pus-o pe tânără într-un geamantan, pe care l-a aruncat pe râul Olt.

Așadar, se pare că Vlad Bălțățeanu își asumă faptul că el a fost cel care a scăpat de trupul Valentinei, însă susține că nu el a ucis-o. Bărbatul mai susține că atât pe parcursul nopții, cât și dimineața, când a plecat de acasă, în locuință se afla unchiul său.

Cel asupra căruia aruncă vina Vlad Bălțățeanu urmează să fie adus la audieri. Mai apoi, dacă declarațiile celor doi bărbați nu coincid, aceștia ar putea să fie supuși la testul cu detectorul de minciuni.

Vlad Bălțățeanu și Valentina /Foto: Social media

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei

Deși ancheta pare că se complică, Vlad Bălțățeanu rămâne principalul suspect. Reamintim că acest caz a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă.

Din păcate, în interiorul valizei a fost găsit cadavrul Valentinei. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, pe trupul fetei au fost identificate mai multe urme de lovituri și 5 coaste rupte, anchetatorii stabilind că tânăra a avut parte de o moarte extrem de violentă.

După ce ar fi comis teribila crimă, Vlad Bălțățeanu a reușit să fugă din țară, însă după 7 zile, în data de 28 septembrie, bărbatul s-a prezentat singur la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția.

În data de 6 octombrie, bărbatul a fost adus în România din Elveția. După ce a ajuns în țară, acesta a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

 

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