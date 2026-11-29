Este doliu pe scena muzicii rock! Mike Love, membru fondator al legendarei formații The Beach Boys și vocea unor hituri care au făcut istorie, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 85 de ani, iar anunțul trist al decesului a fost făcut public de către reprezentanta sa, Katie Altman.

Muzica rock pierde una dintre figurile sale emblematice. Mike Love, penultimul membru în viață al trupei The Beach Boys, a murit sâmbătă, 28 noiembrie, în locuința sa. Se pare că, în jurul orei 17:00, paramedicii și reprezentanții șerifului au fost solicitați la o locuință din Malibu, pentru o urgență medicală.

Informația a fost transmisă de Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles. La momentul anunțului, autoritățile nu oferiseră alte detalii despre circumstanțele în care a murit artistul.

Mike Love s-a stins din viață

Anunțul decesului a fost făcut de către reprezentanta artistului. Însă cauza decesului nu a fost făcută publică. Ultima apariție pe scenă a lui Mike Love a fost luna trecută, pe 10 octombrie, pe scena Ryman Auditorium din Nashville, Tennessee.

„Cu cel mai mare respect, anunț că Mike Love a decedat în această seară, înconjurat de familie. Simbol al culturii americane, ne vom aminti de el pentru talentul său unic și inspirația pe care le-a oferit unor generații de muzicieni. Aducem un omagiu contribuției sale remarcabile la muzica americană și bucuriei pe care o avea să cânte pentru fanii lui iubiți”, a transmis Katie Altman.

Mike Love a fondat grupul The Beach Boys în 1961, împreună cu verii săi Brian, Carl și Dennis Wilson și cu prietenul lor Al Jardine. În prezent, Al Jardine este singurul membru fondator în viață, după decesele lui Dennis Wilson (1983, la 39 de ani), Carl Wilson (1998, la 51 de ani), Brian Wilson (2025, la 82 de ani) și Mike Love.

The Beach Boys a fost una dintre cele mai populare formații ale anilor ’60. Trupa a vândut 100 de milioane de discuri la nivel mondial. Iar 40 dintre melodiile lor au intrat în Top 40 din SUA, cel mai mare număr înregistrat de o trupă pop-rock americană. The Beach Boys au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1988.

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