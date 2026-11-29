Ramona Păun traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Însărcinată în luna a opta, prezentatoarea TV a apărut pentru ultima dată pe micul ecran înainte să devină mamă. Emoționată, a transmis în mediul online un mesaj pentru telespectatori.

Ramona Păun și-a luat rămas-bun pentru scurt timp de la cei care o urmăresc. Vedeta de la PRO TV a prezentat ultimul jurnal de sport înainte de a intra în concediu prenatal. Aceasta are 40 de ani, este însărcinată pentru prima dată, iar de curând a anunțat cu bucurie că va aduce pe lume o fetiță. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ramona Păun, ultimul jurnal de sport înainte să devină mamă

Emoțiile sunt la cote maxime pentru prezentatoarea TV. Ramona Păun este însărcinată în luna a opta și așteaptă cu nerăbdare să își țină micuța în brațe.

Până atunci, ea se pregătește să pună ultimele detalii la punct, tocmai de aceea a renunțat la aparițiile televizate. Ea a prezentat ultimul jurnal de sport de la PRO TV și a transmis în mediul online un mesaj incredibil.

„Ultima dimineață în care vă mai aștept la #știriledinsport. O să-mi lipsiți!”, a transmis Ramona Păun.

Gender revealul amuzant pe care l-a făcut prezentatoarea TV

După ce a anunțat că este însărcinată la 40 de ani, prezentatoarea TV a făcut un gender reveal amuzant, prin care a anunțat sexul bebelușului. Ramona Păun a optat pentru un decor de vis, pe plajă. Ea și soțul ei au gândit un moment impresionant!

Câinele familiei, Kido, ar fi trebuit să mănânce din tortul pe care l-au așezat în față, numai că evenimentul a luat o întorsătură neașteptată. Un alt animăluț și-a făcut apariția, iar când se așteptau mai puțin, patrupedul s-a năpustit asupra tortului. Astfel, Ramona și partenerul au aflat că vor deveni părinții unei fetițe și s-au ales cu un gender reveal cu totul special.

„Un baby reveal de neuitat! 😂 Aveam un scenariu cu Kido în rolul principal, dar n-am fost deloc pregătiți pentru ce a urmat. 😆 Important e că, la final, și Cerul ne-a confirmat pe cine vom ține în brațe în ianuarie.”, a transmis Ramona.

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