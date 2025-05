Frumușelul de la PRO TV s-a căsătorit cu o vedetă de la televiziunea rivală! Avem dezvăluirile de la nunta-bombă! ”A fost un gest spontan!”

S-au căsătorit în secret, departe de ochii curioșilor, iar acum sunt gata să rupă tăcerea! Roxana Ghiorghian, fostă prezentatoare la Antena 1, și barmanul Valentin Luca, finalist la ”Românii au talent” dezvăluie în premieră, pentru CANCAN.RO, detalii picante despre povestea lor de iubire! Ne-au povestit inclusiv detalii emoționante despre nunta lor discretă, despre cum s-au cunoscut și despre cererea în căsătorie care a fost cu adevărat specială.

Cum se simte un „DA” spus din toată inima și cu lacrimi de fericire în ochi ? Aflăm de la Roxana Ghiorghian și Valentin Luca, care ne povestesc despre momentul magic al cununiei lor civile și despre cum au reușit să transforme fiecare clipă într-o amintire de neprețuit.

Despre ritualuri de cuplu, surprize la petrecere și planuri de viitor, acest cuplu ne împărtășește în rândurile de mai jos din secretele lor, pline de emoție și iubire.

CANCAN: Felicitări! Cum a fost momentul în care ați spus „DA”? V-ați păstrat calmul sau au fost și lacrimi?

Valentin: Mulțumim mult! A fost un moment cu adevărat special. Am avut emoții mari, dar în același timp ne-am simțit foarte conectați. Când am spus „DA”, parcă timpul s-a oprit pentru câteva secunde. Am zâmbit mult, am avut ochii în lacrimi și ne-am strâns mâinile cu toată convingerea din lume. A fost un „DA” spus din inimă, cu certitudine și cu multă recunoștință pentru clipa aceea.

CANCAN: Cine a fost mai emoționat în ziua cununiei? Și cine a avut discursul cel mai neașteptat?

Roxana: Credem că emoțiile au fost împărțite în mod egal, dar poate că eu am fost puțin mai copleșită în prima parte a zilei. Cu toate pregătirile, agitația și dorința ca totul să fie perfect, emoțiile și-au făcut loc rapid. Valentin, în schimb, a fost calm, prezent și atent la tot ce aveam nevoie. M-a sprijinit cu răbdare și grijă, iar asta m-a făcut să mă liniștesc și să mă bucur cu adevărat de fiecare moment al acelei zile. Cât despre discursuri… surpriza a venit din partea noastră! La petrecere am pregătit un moment în care i-am provocat pe invitați să răspundă la câteva întrebări despre noi, să vedem cât de bine ne cunosc. A fost foarte amuzant și cu multe răspunsuri neașteptate.

CANCAN: Dacă ați putea descrie ziua cununiei în trei cuvinte, care ar fi acelea?

Valentin: Emoție – Pentru că am simțit fiecare clipă. De la pregătiri, până la momentul în care ne-am spus „DA”, totul a fost încărcat de trăiri sincere și intense.

Recunoștință – Pentru oamenii dragi care ne-au fost alături, pentru drumul parcurs împreună și pentru clipa în care am realizat cât de norocoși suntem să ne avem unul pe celălalt.

Iubire – Pentru că aceasta a fost esența întregii zile. A fost despre noi, despre legătura noastră și despre promisiunea unui viitor trăit împreună.

”Ne țineam de mână, ne priveam în ochi și aveam amândoi lacrimi de fericire”

CANCAN: Ați avut vreun detaliu simbolic sau un gest spontan care a transformat ziua într-una unică?

Roxana: Da, au fost câteva detalii care au făcut ziua noastră cu adevărat unică. Unul dintre cele mai speciale momente a fost chiar drumul spre Starea Civilă — eram doar noi doi în mașină, ne țineam de mână, ne priveam în ochi și aveam amândoi lacrimi de fericire. Ne-am spus simplu și sincer: „Da, facem asta.” A fost un gest spontan, dar încărcat de emoție, care ne-a amintit cât de mult ne dorim să fim împreună și cât de frumos e tot ce trăim.

CANCAN: Ce melodie ați alege ca soundtrack oficial al zilei voastre?

Valentin: Dacă ar fi să alegem o melodie ca soundtrack oficial al zilei noastre de cununie civilă, cu siguranță ar fi „La Cose in Comune” de la Alfa. Îmi amintesc perfect momentul în care, pe drum spre Primărie, piesa asta a început să cânte în mașină. Ne-a făcut să zâmbim larg, pentru că versurile ei ne descriu perfect: doi oameni care au atât de multe lucruri în comun, în cele mai simple și frumoase feluri.

CANCAN: Vă mai amintiți primul moment în care v-ați privit altfel? Ceva s-a schimbat acolo?

Roxana: Da, ne amintim perfect. A fost chiar la prima noastră întâlnire, care s-a transformat într-o conversație lungă și plină de conexiune. Ne-am privit altfel din primul moment, de parcă ne cunoșteam de mult. A fost genul acela de clipă în care nu trebuie să spui prea multe, pentru că ochii vorbesc în locul tău. Credem că atunci s-a aprins scânteia — ceva s-a schimbat, discret, dar profund. De acolo, totul a decurs firesc.

”A fost spontan, natural și, cumva, exact cum trebuia să fie. Totul a decurs firesc și incredibil de frumos”

CANCAN: Cine a făcut primul pas și cum s-a întâmplat? (Vrem detalii, chiar și cele amuzante!)

Roxana: Valentin a fost cel care a făcut primul pas. Mi-a trimis un mesaj în care mă invita la un cocktail. Am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri și a fost o seară absolut minunată, plină de povești, râsete, cocktailuri și o chimie pe care am simțit-o imediat. Totul s-a întâmplat într-o sâmbătă seară, iar la doar câteva zile distanță am plecat împreună la un festival. Acolo am postat și prima fotografie în doi, semn că lucrurile deveneau deja serioase. Când ne-am întors, Valentin mi-a întins cheile de la apartament și mi-a spus, simplu: „De azi, locuim împreună.” A fost spontan, natural și, cumva, exact cum trebuia să fie. Totul a decurs firesc și incredibil de frumos. Nici nu am avut timp să ne întrebăm „Oare e prea devreme?”, pentru că am simțit că e momentul nostru.

CANCAN: Ce vă face să vă completați atât de bine? Aveți o „superputere” ca și cuplu?

Valentin: Credem că ceea ce ne face să ne completăm atât de bine este faptul că ne ascultăm cu adevărat, ne înțelegem dincolo de cuvinte și ne respectăm individualitatea. Avem energii diferite, dar care se echilibrează perfect — când unul e agitat, celălalt aduce liniștea. Ne susținem reciproc în tot ce facem și luăm deciziile împreună, ca o echipă. Dacă ar fi să numim o „superputere”, credem că este conexiunea sinceră dintre noi și bucuria pe care o găsim în lucrurile simple, atunci când suntem împreună.

CANCAN: Care este ritualul vostru preferat de cuplu – fie el simplu, ca o cafea împreună dimineața, fie extravagant?

Roxana: Unul dintre ritualurile noastre preferate este, fără îndoială, începutul zilei împreună. Ne place să luăm micul dejun și să bem cafeaua în liniște, să stăm de vorbă și să ne povestim planurile — e momentul nostru de reconectare înainte ca agitația zilnică să înceapă. Iar seara, când timpul ne permite, ne bucurăm de o cină în doi, de un film bun și de un pahar cu vin sau un cocktail care încheie perfect ziua. În același timp, ne place să avem grijă de noi. Facem sport împreună, jucăm padel, încercăm activități noi și ne bucurăm de lucruri care ne mențin activi și conectați. Mergem la masaj, ne relaxăm și am reușit chiar să ne creăm o rutină de skincare pe care încercăm să o respectăm. Toate aceste mici obiceiuri fac parte din modul nostru de a trăi frumos și echilibrat împreună.

CANCAN: Dacă v-ați descrie relația ca pe un cocktail semnat Valentin Luca, ce ingrediente ar avea și cum s-ar numi?

Valentin: Dacă ar fi să ne descriem relația ca pe un cocktail semnat Valentin Luca, ar fi fără îndoială PABALI AMBRULO. Acest cocktail există și face parte din prima mea carte, Signature Cocktails, lansată cu doar câteva zile înainte de cununia noastră civilă – un moment cu dublă semnificație pentru noi. Am creat acest cocktail în timpul unei călătorii alături de Roxana, iar numele său reunește primele două litere ale orașelor prin care am trecut, până in acel moment, împreună: Paris, Bali, Lima, Amsterdam, Bruxelles și Londra. E un mix care reflectă perfect relația noastră: un echilibru între aventură, pasiune, descoperire și multă, multă iubire.

CANCAN: Planificați și o petrecere sau o ceremonie religioasă? Ce vis aveți pentru ziua cea mare?

Roxana: Da, planificăm o ceremonie religioasă și, desigur, o petrecere de neuitat! Cununia religioasă va avea loc pe 29 iunie 2025, la fix un an de la prima noastră întâlnire, și va fi un moment cu adevărat special pentru noi. Ne dorim să fie o zi plină de emoție, să fim înconjurați de familie și prieteni dragi. De asemenea, petrecerea va fi exact așa cum visăm, cu muzică, dans și multă voie bună. Vrem să ne bucurăm și creăm amintiri de neuitat. Este o zi pe care o așteptăm cu multă nerăbdare și entuziasm!

CANCAN: Luna de miere – exotică, romantică, aventuroasă? Aveți o destinație în gând?

Roxana: Am vorbit și ne-am tot uitat, dar deocamdată nu ne-am hotărât asupra destinației. Avem pe listă mai multe locuri care ne atrag. De la destinații exotice, romantice, până la locuri care ne pot oferi și un strop de aventură. Cumva, ne dorim o combinație de relaxare și explorare și cel mai probabil vom alege în funcție de ce ne va inspira în momentul când ne vom decide să cumpărăm biletele. Însă, indiferent de locul ales, suntem siguri că va fi o experiență de neuitat!

CANCAN: Dacă ați putea crea un proiect comun – în televiziune, mixologie sau orice alt domeniu – cum s-ar numi și ce ar presupune?

Valentin: Ne dorim foarte mult să combinăm pasiunile și cunoștințele noastre – mixologia, storytelling-ul, televiziunea și energia de cuplu – într-un concept unic și captivant. Lucrăm deja la un astfel de proiect și urmează în curând să facem anunțul oficial, cu numele și toate detaliile. Noi deja funcționăm ca o echipă în viața de zi cu zi: Roxana se ocupă de partea administrativă a businessului, iar implicarea ei face ca totul să meargă mai bine, mai coerent, mai profesionist. Fiecare pas pe care îl facem împreună e mai clar și mai solid. Proiectele comune vor continua și cu siguranță vor reflecta energia noastră, creativitatea și dorința de a crea ceva valoros împreună. Este abia începutul și suntem entuziasmați pentru ce urmează!

CANCAN: Ce vă doriți să nu uitați niciodată despre acest început de drum în doi?

Roxana: Vrem să păstrăm mereu vie recunoștința pentru iubirea pe care o avem și pentru felul în care ne-am ales, zi de zi, cu încredere și entuziasm. Acest început ne-a învățat cât de puternică poate fi o conexiune autentică și cât de frumos e să construiești o poveste în doi, pas cu pas, și să simțim că suntem exact acolo unde trebuie, unul lângă celălalt.

CANCAN: Care e cel mai frumos lucru pe care vi l-ați spus în ultima vreme?

Valentin: Cel mai frumos lucru este că nu lăsăm nicio zi să treacă fără să ne spunem ceva frumos. Ne spunem „Te iubesc”, ne facem complimente, ne încurajăm și ne susținem, dar, dincolo de cuvinte, ceea ce contează cel mai mult este că ne arătăm zilnic prin gesturi mici cât de mult însemnăm unul pentru celălalt.

