Ce a păţit Andreea Marin, după ce a căzut pe scări, în direct: ”Când am ajuns jos…” I-a stat inima la ”Surprize, surprize” și abia acum a făcut dezvăluirea

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin povesteşte cum se adaptează de pe acum la mutarea fiicei sale în Statele Unite ale Americii, dar şi cum i s-a schimbat percepţia asupra relaţiei de cuplu odată cu trecerea anilor. În plus, vedeta îşi aduce aminte de cele mai amuzante, emoţionante şi puternice amintiri din perioada în care prezenta „Surprize, surprize”.

Pe lângă faptul că a reuşit să ajute sute de oameni alături de echipa sa de producţie, Andreea Marin a rămas şi cu multe amintiri extrem de amuzante din acea vreme pe care acum le rememorează cu mare drag. Una dintre ele este cea în care, din nefericire, a căzut, în direct. Deşi atunci s-a emoţionat foarte tare, acum îşi aminteşte de momentul cu pricina cu zâmbetul pe buze.

„Îmi aduc aminte când am căzut pe scări de sus până jos, la emisiune, chiar de 1 aprilie. Scara era nouă, decorul nou, pantofii din picioarele mele… tot noi! Am venit pe o scară spirală de sus până jos. Am avut norocul că am reuşit să rămân cu mâna pe balustradă! Când am ajuns jos, s-a întâmplat ceva extraordinar! Am privit spre sală şi toţi spectatorii mă aşteptau aşa, cu braţele deschise, să mă prindă! Aceasta a fost reacţia lor, să mă ajute. Puteau să stea şi să râdă, dar nu s-a întâmplat!”, a spus Andreea Marin în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

„Nu a fost deloc uşor”

Din fericire, momentul a fost depăşit rapid, căci prezentatoarea a ştiut cum să facă haz de necaz!

„M-am ridicat şi am spus că aceasta a fost prima surpriză a serii şi aceasta, prima minciună de 1 aprilie. Am avut prezenţă de spirit, chiar dacă nu vreau să îţi spun cum îmi tremura inima. Îmi tremurau şi picioarele. Nu a fost uşor. A fost simpatic, după atâţia ani râd, chiar dacă atunci nu a fost deloc uşor”, îşi aminteşte vedeta.

În plus, tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andreea Marin spune ce s-a ascuns, de fapt, în spatele rivalităţii dintre ea şi Mihaela Rădulescu, cum îşi pregăteşte fiica pentru mutarea în State, dar şi când şi de ce a plâns amarnic ultima dată. Toate acestea şi multe alte detalii interesante din viaţa prezentatoarei TV, doar AICI.

