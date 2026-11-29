România a fost lovită de viscol. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, șoferii au avut de suferit. Traficul rutier este oprit duminică pe două drumuri naționale din județul Teleorman, iar pe DN1 și DN7 s-a creat haos pe ambele sensuri în urma aglomerației teribile.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Rutiere a anunțat în cursul zilei de duminică, 29 noiembrie, că din cauza viscolului și zăpezii, două drumuri naționale din Teleorman au fost oprite. În plus, pe DN1, Ploiești-Brașov se înregistrează aglomerație pe ambele sensuri. Condiții nefavorabile de trafic sunt și pe DN7 Pitești-Sibiu. Pe alte rute importante, precum A1 și A2, se circulă fără probleme.

Circulație oprită pe două drumuri naționale din cauza condițiilor meteo

Traficul rutier este oprit pe două drumuri naționale din Teleorman. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Rutiere, este vorba despre DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti şi DN 51A Zimnicea-Piatra.

Viscolul puternic și zăpada i-au pus în dificultate pe șoferi, astfel că autoritățile au acționat în cursul zilei de duminică, 29 noiembrie, cu utilaje speciale pentru deszăpezire.

„Din cauza viscolului puternic şi a zăpezii ce este adusă pe partea carosabilă, traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, respectiv DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti şi DN 51A Zimnicea-Piatra. Se acţionează pe aceste două segmente de drum cu utilaje pentru deszăpezire”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Aglomerație teribilă pe DN1

Probleme sunt și pe DN1, pe sensul de urcare dinspre Ploiești spre Brașov, între stațiunile Comarnic şi Buşteni. Este aglomerație teribilă și pe celălalt sens.

Circulația este îngreunată pe raza stațiunilor Azuga și Bușteni, județul Prahova. De asemenea, șoferii aflați pe DN7 trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că traficul este intens și pe raza localităților Bascov, Deduleşti, Călimăneşti şi Căciulata, în ambele direcţii.

Cum se circulă pe alte artere

Pe autostrăzile importante, respectiv A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Bacău, traficul se desfășoară preponderent în condiții normale. Carosabilul este uscat, nu sunt precipitații, însă vântul suflă cu putere lateral.

Așadar, autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți la drum și să își ia toate măsurile de precauție. Totodată, dacă deplasările nu sunt necesare, este bine să fie evitate.

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