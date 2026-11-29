O nouă lovitură de teatru în scandalul dintre Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen! La scurt timp după ce vedeta Pro TV a cerut protecție din cauza unui conflict conjugal, judecătorii au decis să-l țină departe de ea și de copil timp de șase luni și să-i pună brățară de monitorizare, pesemne că acuzațiile au fost grave la adresa lui. Iată însă că Eriksen a făcut și el o mișcare neașteptată! CANCAN.RO a aflat că afaceristul a depus actele de divorț!

Nu mai este cale de împăcare între Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen! După o căsnicie de cinci ani, consumată mai mult la distanță, povestea dintre cei doi se îndreaptă spre un final cât se poate de urât: cu intervenția Poliției, ordin de protecție, evacuare, brățară de monitorizare și un inevitabil proces de divorț.

Dacă până acum vedeta Pro TV a fost cea care a solicitat protecția autorităților în raport cu soțul ei, de această dată afaceristul este cel care a chemat-o în instanță pe mama copilului său.

Magda Pălimariu a cerut protecție, soțul a cerut divorțul!

CANCAN.RO a descoperit un nou dosar, înregistrat la Judecătoria Buftea pe numele celor doi, având ca obiect divorțul. Interesant este însă cine a luat inițiativa desfacerii căsătoriei. Ionuț Eriksen figurează în dosar în calitate de reclamant, în timp ce Magda Pălimariu are calitatea de pârâtă.

Se anunță un proces dificil, de vreme ce solicitarea a fost făcută prin instanță, ceea ce înseamnă că Ionuț Eriksen va emite pretenții și nu este exclus să solicite desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soției și să asistăm la alte dezvăluiri șocante.

Situația este cu atât mai delicată, cu cât Erikson are interzis să se apropie sau să vorbească cu Magda Pălimariu, iar un divorț necesită multe lămuriri între ei.

Pe 26 noiembrie, magistrații Judecătoriei Buftea au emis un ordin de protecție împotriva soțului Magdei Pălimariu, pentru o perioadă de șase luni.

Pe lângă interdicția de a se apropia de prezentatoarea Pro TV și de copilul lor, Ionuț Eriksen este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Judecătorii au mai stabilit că afaceristul trebuie să urmeze cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie.

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