În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dan Negru a povestit despre întâlnirea specială pe care a avut o cu Richard Clayderman, unul dintre cei mai cunoscuţi pianişti ai lumii. Prezentatorul TV îl ascultă pe celebrul artist francez încă din copilărie, iar faptul că a avut ocazia să îl cunoască personal a reprezentat un moment cu totul special.

Mai mult, cei doi se vor revedea în primăvara anului 2027, când Dan va prezenta turneul pe care muzicianul îl va susţine în România. Dincolo de notorietatea internaţională şi de succesul impresionant, ceea ce l-a surprins cel mai mult pe omul de televiziune a fost modestia pianistului. Regele audienţelor a făcut şi o comparaţie cu anumite personaje cunoscute din România, despre care spune că, deşi nu au realizări comparabile, afişează uneori o atitudine arogantă.

„Pe Clayderman îl ascult din copilărie și cu atât mai mult m-a onorat întâlnirea cu el. Citeam în presa franceză că are o avere estimată la 30 de milioane de euro, cu peste 20 de milioane de discuri vândute, și îi comparam modestia lui cu aroganța unora de la noi, cunoscuți pe câțiva metri pătrați. Smerenia e bine să o înveți de la cei mari”

„Locul naşterii contează în carieră”

Prezentatorul a vorbit şi despre un alt aspect care, în opinia sa, poate influenţa decisiv parcursul unui artist, locul în care acesta se naşte.

Richard Clayderman s-a născut la Paris, iar Dan consideră că oportunităţile oferite de un mare oraş pot conta enorm în construirea unei cariere internaţioanle.

Un om relaxat, dar pe care l-a ajutat, pe lângă talent, și orașul în care s-a născut, Parisul. Degeaba ești o valoare uriașă, un talent colosal, dacă te naști într-un sat de lângă Vaslui, este greu să răzbești. De cele mai multe ori și locul nașterii contează în carieră

Richard Clayderman revine în România. Dan Negru va prezenta turneul din primăvara lui 2027

Întâlnirea dintre cei doi nu va rămâne doar o amintire frumoasă. În primăvara anului 2027, Richard Clayderman va reveni în România pentru o serie de concerte, iar Dan ve fi cel care îl va prezenta în faţa publicului.

Pentru prezentator, această colaborare are şi o încărcătură sentimantală aparte. Artistul francez face parte din universul său muzical încă din copilărie, iar acum va avea ocazia să fie alături de el pe scena românească

Cu milioane de discuri vândute şi o carieră internaţională impresionantă, Richard Clayderman rămâne unul dintre numele importante ale muzicii instrumentale. Iar pentru Dan Negru, întâlnirea a fost şi o lecţie despre discreţie, modestie şi felul în care adevăratele valori se raportează la prpriul succes.

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