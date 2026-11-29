După arestarea fraților Sile și Nuțu Cămătaru în dosarul șantajării maneliștilor, Sara Balint a ieșit în apărarea tatălui său. Fiica lui Sile Cămătaru este tot mai vocală în mediul online și speră ca acesta să fie eliberat, pentru a se putea întoarce acasă. Mai mult, tânăra își dorește ca, odată ce tatăl ei va fi pus în libertate, întreaga familie să părăsească România.

Sara Balint, absolventă de Drept și logodnica lui Cezar Petcu, unul dintre inculpații ridicați de polițiști în același dosar, a început să vorbească tot mai des despre situația familiei sale. Aceasta îi ia apărarea tatălui său pe TikTok și va încerca tot ce va putea, alături de avocați pentru a obține eliberarea celor aflați în arest. Printre dorințele sale se numără și revenirea lui Sile Cămătaru în familie, unde spune că ar putea să petreacă timp cu nepoții.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de mai mulți membri ai familiilor lor, au primit mandate de arestare preventivă într-un dosar instrumentat de DIICOT. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Operațiunea procurorilor și a polițiștilor a avut loc pe 25 noiembrie, când au fost efectuate percheziții în București și în mai multe județe din țară. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 420.000 de euro, în lei și valută, trei arme neletale și alte probe.

Ce mesaje a transmis Sara Balint

În mesajele publicate în mediul online, Sara Balint a transmis că familia sa își dorește să plece definitiv din România și că este dispusă să accepte inclusiv plata unei cauțiuni pentru a putea părăsi țara, lucru care va fi imposibil conform legislației țării.

Tânăra consideră că lucrurile ar fi mai bune dacă ea și apropiații săi nu ar mai locui aici, exprimându-și dorința de a începe o viață departe de România. Menționăm că în momentul eliberării pe cauțiune, inculpatul nu are voie să părăsească țara.

„Noi nu putem să stăm acasă mai mult de un an de zile, nu? Așa nu e loc în țara asta de noi? Dar ce trebuie să facem. Vă rugăm frumos să ni se fixeze o cauțiune. Orice vrem, doar să plecăm, să nu mai avem legături niciodată cu țara asta. Să vedem atunci când vom pleca noi și nu vom mai fi aici. Cred că o să duceți o viață ca în rai. Raiul pe pământ. O să fie aici în România, o să trăiți minunat. Vă rog, infracțiuni în țara asta dacă plecăm noi nu o să mai fie.”, a spus Sara Balint pe Tiktok.

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