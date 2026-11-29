Prințul Marco continuă seria „atacurilor” la adresa ispitele și concreunților din sezonul X al emsiunii Insula Iubirii. De data aceasta, în prim-plan a fost ispita Florina, care nu s-a apropiat de niciun concurent în timpul filmărilor din Thailanda, însă ar fi „comis-o” cu un bărbat din afara emisiunii.

În apărarea lui Lorenzo, Prințul Marco a scos din „arhivă” o informație bombă despre ispita Florina. Într-o postare pe o rețea de socializare, acesta a numit-o falsă și vorbit despre un episod bulversant petrecut în clubul de noapte din Puket, unde concurenții și ispitele au petrecut timp de câteva ore.

Prințul Marco o acuză pe ispita Florina că ar fi comis-o cu un bărbat din afara emisiunii

Prințul Marco o acuză pe Florina că, la un moment dat, s-ar fi retras în baia clubului alături de un bărbat din afara emisiunii, lăsând să se înțeleagă că acolo ar fi consumat anumite substanțe.

„Florinaaa, l-ai bârfit pe Lorenzo tot sezonul, și tu și celelalte fete, iar acum vă salutați și vă pupați pentru că dă bine la televizor… da, știm chestia asta. Pentru că voi sunteți niște false, mai ales tu, Florina. Mai ții minte când Lorenzo ți-a făcut mare, mare, mare panaramă în casă? Ții minte cu cine te-ai dus în club, la baie, și ce ați făcut în baie? Florina, tu trebuia să fii ispită la Insula Iubirii pentru băieți, nu pentru alți clienții ai clubului. Florina, șterge-te la gură și la nas.”, a spus Prințul Marco pe Instagram.

Florina Carafă are 30 de ani și lucrează în domeniul IT. Este pasionată de sporturile extreme, dar și de tarot. De altfel, în timpul emisiunii, ea nu a reușit să ispitească niciun concurent, însă a prevăzut viitorul relației dintre Mocăniță și Claudia Ion. Aceasta a văzut în cărți că iubita lui Mocăniță urmează să se despartă de el și că va avea o relație de viitor alături de un alt bărbat, însă nu a menționat dacă bărbatul din cărțile de tarol este pilotul Eduard.

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