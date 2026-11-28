Ziua mult așteptată a sosit! Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, are loc confruntarea finală de la Insula Iubirii. Bianca Iotu, Remi Dobre, Claudia Ion, Ionuț Mocăniță, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco ajung pentru ultima dată în fața lui Radu Vâlcan, acolo unde vor răspunde la marea întrebare: Cum vor pleca cele trei cupluri din Thailanda?

Update 00:45: După bonfire-ul final, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco s-au întors împreună în vilă, acolo unde s-au sărutat, îmbrățișat și au avut cele mai tandre momente. De asemenea, în dimineața următoare, Bianca Iotu, Remi Dobre și Daniela Pană au dat nas în nas. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată. În același timp, Ionuț Mocăniță și Andrușca, dar și Claudia Ion alături de Eduard Vlădescu au avut parte de momente intime. Cu toate acestea, Prințul Marco nu a uitat-o atât de ușor pe Gabriella și o „căuta” peste tot!

Update 00:35: Insula Iubirii se încheie pentru Bianca Ghiurcă și Prințul Marco! Cei doi, căsătoriți de zece ani, au decis la final să plece împreună pentru toată viața!

Update 00:30: În urma întâlnirii dificile dintre Bianca Ghiurcă, Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu, Radu Vâlcan trebuie să le pună marea întrebare: cum vor pleca de pe insulă?

Update 00:26: Radu are noi imagini pentru cei trei. În materiale sunt momentele de după dream date, cele în care cei doi recunosc în fața tuturor că s-au iubit. Ceilalți concurenți nu credeau că ispita și Marco s-au iubit. De asemenea, bărbatul le spune celor din vilă că este îndrăgostit de Gabriella, însă o iubește și pe Bianca. Toți trei urmăresc apropierile dintre Prințul și Gabriella și cum fac din nou dragoste! Bărbatul își recunoaște vina!

Update 00:18: Cei doi au spus că au mai întrețiut relații intime, după bonfire-ul special dintre Gabriella și Bianca. În plus, bărbatul a recunoscut că i s-a făcut dor de ispită atunci când și-au luat rămas-bun. Mai mult decât atât, i-a spus că este îndrăgostit de ea, iar Gabriella i-a pus o întrebare importantă: cum poți să iubești două femei în același timp? Concurentul a răspuns că există mai multe forme de iubire, însă nu poate explica ce simte. Cu toate acestea, a spus că cel mai mult o iubește pe Bianca! În același timp, ispita nu o poate înțelege pe soția lui Marco și i-a transmis că ar trebui să se schimbe doar pentru ea și nu pentru Marco.

Update 00:12: Ispita Gabriella și-a făcut apariția! Bruneta s-a așezat chiar lângă Bianca Ghiurcă. Aceasta a dezvăluit că tot ce a simțit pentru Marco este adevărat. I-a spus acestuia, fără ezitare, că îl iubește.

Update 00:08: Bianca Ghiurcă sublinează la ultima ceremonie a focului că s-a schimbat. În schimb, Marco nu o crede! Concurenta spune cu durere în suflet că îi înțelege infidelitatea. Aceasta spune că nu avea încredere în ea, iar de aici au pornit neînțelegerile din cuplu. Radu Vâlcan pare indignat de situația pe care o are în față. Prințul consideră acest test un soi de terapie, prin care soția lui a înțeles greșelile pe care le-a făcut. Totodată, el a explicat că nu a fost doar o plăcere carnală față de Gabriella, ci a simțit mai mult decât atât.

Update 00:00: Marco nu se mai abține și are lacrimi în ochi. El îi mărturisește partenerei sale că au intervenit sentimente între el și ispită. Acesta nu înțelegea de ce este îndrăgostit de o altă femeie! Imaginile îl surprind pe el și Gabriella la dream date, atunci când au întreținut prima dată relații intime! Cu toate acestea, el îi spune soției sale că pe ea o iubește. Pe de altă parte, recunoaște că este în continuare îndrăgostit de Gabriella!

Update 23:53: Prințul Marco spune că a fost un domn în fața celor zece ispite. Mai mult decât atât, susține că legătura dintre el și Gabriella este cu totul altceva. De asemenea, consideră că testul a funcționat și că Bianca nu are motive să fie geloasă. Aceasta a înțeles ce a greșit în relație.

Update 23:49: Concurenta îi spune lui Marco faptul că o deranjează tot ce a văzut. Prințul și-a explicat vorbele, spunând că era vorba despre aspectul fizic, iar apoi și-a cerut scuze. Ulterior, cuplul urmărește imaginile în care Bianca Ghiurcă jignește producția și concurenții din vilă. Bărbatul îi spune că exagerează, însă ea consideră că reacțiile au fost pe măsura gesturilor ispitei și partenerului ei. În plus, a precizat că și-a cerut iertare de la toți cei pe care i-a jignit.

Update 23:35: Principessa îi mărturisește partenerului ei că a văzut și a auzit deja tot. Însă este din nou nevoită să vadă imagini dureroase cu Marco și parcursul său la insulă. Din imagini se poate observa cum bărbatul vorbește despre ispita Gabriella Barbu, iar apoi este uimit de prezența ei. Bineînțeles că șatena aude încă o dată, celebra replică: „Gabriella e mai bună ca Bianca”. Bianca îi spune soțului ei că a suferit în fiecare zi în urma imaginilor pe care le-a văzut cu el și ispita.

Update 23:27: Bonfire-ul dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco are loc aproape de răsărit! Aceasta a ajuns în fața lui Radu mai liniștită ca oricând. Soțul ei este pregătit să ia decizia finală, gata să fie înfruntat și judecat de Prințesa. La revedere, cei doi s-au îmbrățișat plin de dor.

Update 23:11: Momentul mult așteptat de toți telespectatorii este aici! Prințul Marco și Bianca Ghiurcă se văd pentru prima dată după 21 de zile, după ce bărbatul a căzut pradă tentației și s-a iubit de mai multe ori cu ispita Gabriella. Emoțiile sunt tot mai intense, mai ales că șatena va vedea din nou imagini dureroase.

Update 23:08: Ajunși în vilă, după ceremonia focului, Ionuț Mocăniță și Andrușca se țin în brațe și se sărută ca un adevărat cuplu. În paralel, merg în același loc și Claudia Ion împreună cu Eduard Vlădescu. Șatena ezită să dea ochii cu fostul partener și noua lui iubită, așa că se duce în cameră.

Update 23:01: Claudia Ion revine în fața lui Radu Vâlcan, însă de această dată mai liniștită. Șatena se vede din nou cu Eduard Vlădescu, cel de care s-a îndrăgostit nebunește. Aceasta afișează un zâmbet larg pe față, se îmbrățișează și par mai fericiți ca niciodată. Cei doi se complimentează reciproc, iar conexiunea lor este evidentă. Astfel, concurenta și pilotul decid la finalul bonfire-ului să plece împreună!

Update 22:50: După ce și-au spus adio, lângă Ionuț și-a făcut apariția Andrușca. Bărbatul este sincer cu ea și îi spune că i-a fost infidel Claudiei. Ispita își dorește pentru el să aibă parte de un nou început. Tocmai din acest motiv, întrebați de Radu Vâlcan cum vor pleca din Thailanda, cei doi au răspuns că împreună!

Update 22:33: Claudia Ion și Ionuț Mocăniță pleacă separat de la insulă! Cu lacrimi în ochi, cei doi au decis că relația lor nu mai poate fi reparată! În final, fostul cuplu și-au adresat cuvinte pline de speranță și s-au îmbrățișat!

Update 22:30: Concurenta nu s-a mai abținut și a izbucnit în plâns. Testul se încheie pentru cei doi, iar acum Radu Vâlcan le adresează marea întrebare. Claudia Ion și Ionuț Mocăniță trebuie să fie sinceri și să spună cum vor să părăsească Insula Iubirii.

Update 22:27: Claudia Ion se simte vinovată că s-a atașat de Eduard, pentru că a venit într-o relație cu Ionuț. Pentru ea este greu să privească imaginile romantice cu pilotul. Între timp, bărbatul îi spune tinerei că este dulce și frumoasă, dar este acuzat că nu i-a mai adresat aceste complimente în relație. Șatena a simțit că a fost insuficientă! Mocăniță a întrebat-o pe partenera sa dacă l-a înșelat, iar ea a mărturisit că nu i-a fost infidelă. În spirit de glumă, Radu a spus că le va pune la dispoziție testul poligraf.

Update 22:10: Cei doi se uită cum Claudia se apropie de Eduard, în timp ce Ionuț se simte din ce în ce mai bine alături de Andrușca. Ispitele îi răsfață pe aceștia, iar sentimentele sunt evidente. Din imagini se poate observa că niciunul dintre cei doi concurenți nu își mai dorește relația și se gândesc la persoanele pe care le-au cunoscut la insulă. Mai mult, frizerul vede cum Claudia s-a sărutat pentru prima dată cu pilotul, iar tânăra cum el s-a distrat cu Andrușca la dream date. Aceștia privesc emoționați scenele tandre dintre ei și ispite, astfel că tăcerea își face loc în peisaj.

Update 21:58: Claudia și Ionuț văd noi imagini dureroase. Bărbatul vede cum partenera lui aruncă în foc simbolul conexiunii lor, colierul primit în prima seară. Aceasta mărturisește că îi este rușine de atitudinea pe care a avut-o și îi cere scuze lui Ionuț pentru trecutul pe care l-au avut. Situația financiară este din nou în discuție, după ce îi spune tinerei că ar fi preferat să îl susțină. Concurenta nu s-a mai abținut și i-a reproșat frizerului că înainte de a fi într-o relație cu el ducea o viață perfectă la casa ei. Cei doi se acuză unul pe celălalt, iar Claudia spune că nu îl mai suportă.

Update 21:40: Tensiunile ating cote maxime! Claudia Ion își iese din minți, după ce a văzut că bărbatul îi reproșează că nu i-a fost alături în momentele în care se simțea rău. Mai mult decât atât, concurenta sezonului X a punctat că mama lui i-a spus în repetate rânduri să se despartă de Ionuț. Bărbatul nu a mai suportat și i-a transmis că ar trebui să „îi fie rușine” pentru faptul că a adus-o în discuție pe cea care i-a dat viață.

Update 21:35: Cei doi revăd momentul în care Ionuț Mocăniță povestește și plânge în fața celor din vilă. Nici în acest moment nu crede Claudia în lacrimile sale. Totodată, concurenta își dorește să afle unde a greșit în relație. Tânăra aude încă o dată cum Ionuț spune că nu a mai putut să o iubească. Claudia îi pune marea întrebare: dacă s-a culcat cu prietena ei. Răspunsul lui Mocăniță a fost un „Nu” vehement, dar a recunoscut că s-ar fi putut ajunge în acel punct. Totodată, el și-a cerut iertare de la cea cu care a pășit în Thailanda.

Update 21:27: Claudia i-a amintit lui Ionuț că au spus că vor relua relația de la zero, dar acesta nu consideră că a fost așa. Concurentul a prezentat scuze în fața tuturor pentru faptul că nu a spus adevărul cu privire la infidelitate. În plus, el îi reproșează Claudiei că nu a mers prea des la mama lui, bolnavă fiind, pentru a-i face pe plac tinerei. Un alt subiect pe care l-au abordat cei doi este situația financiară! Ionuț Mocăniță i-a propus șatenei să facă testul poligraf pentru a afla adevărul despre relația lor.

Update 21:20: Ionuț Mocăniță i-a cerut scuze Claudiei, ba mai mult i-a spus că a iubit-o. Acesta a mărturisit că a mințit-o pe partenera lui. Adevărul iese la iveală! Bărbatul spune că a vorbit cu „Gândac”, însă totul s-a ajuns într-o direcție pe care el a vrut să o evite. El i-ar fi spus prietenei Claudiei că voia să se despartă de iubita lui. În plus, cei doi s-au sărutat, ea s-a apropiat de Ionuț, dar totul s-a oprit acolo.

Update 21:15: Claudia Ion i-a spus că nu mai are răbdare să îi asculte explicațiile. Între cei doi a izbucnit un conflict, pentru că Ionuț a subliniat că are multe temeri. Șatena îi reproșează că a luat-o de acasă și că nu ar fi trebuit să continuie relația dacă el nu mai avea sentimente. Mai mult decât atât, aceasta susține că a trăit într-o minciună. În același timp, concurentul i-a spus că își dorea doar să repare conexiunea dintre ei. Ionuț Mocăniță se simte vinovat pentru ceea ce trăiește. Aceștia își aruncă reproșuri, inclusiv legate de testul poligraf pe care el l-a refuzat. Claudia a abordat și subiectul care a stârnit reacții în mediul online: întâlnirea dintre Ionuț și prietena ei în propria lor casă. Concurenții urmăresc imaginile și comentează pe marginea lor.

Update 21:05: Ajunși unul lângă celălalt, Claudia și Ionuț încep discuția calm, însă emoțiile sunt la cote maxime. Concurenta a aruncat cu săgeți, spunând că nu îl mai iubește, mai ales că bărbatul a delcarat în urmă cu câteva ediții că nu mai are sentimente pentru ea încă de un an. Replicile aprinse au început, după ce Ionuț a tras-o la răspundere, iar el i-a cerut să se calmeze.

Update 20:45: Claudia Ion și Ionuț Mocăniță ajung față în față, la bonfire-ul final! Cei doi pășesc pentru ultima dată pe pod și se gândesc cu emoție la imaginile pe care le vor vedea împreună. Șatena s-a apropiat de ispita Eduard Vlădescu, în timp ce frizerul a creat o conexiune cu Andrușca. Aceștia își vor adresa cuvinte grele.

Update 20:33: La ceremonia focului își face apariția Daniela Pană, ispita alături de care Remi Dobre a trăit momente unice în Thailanda. La revedere, cei doi s-au îmbrățișat și sărutat. Tânăra îi spune bărbatului că s-a simțit bine alături de el, ba chiar a văzut părțile bune pe care le are acesta. Ținându-se de mână, întrebați de Radu Vâlcan cum își doresc să părăsească insula, cei doi au răspuns că împreună!

Update 20:30: Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să plece separat! Pentru ei, Insula Iubirii se încheie aici. Remi Dobre i-a declarat în final fostei sale partenere că a iubit-o cu adevărat. Pe de altă parte, blondina a spus imediat după ceremonia focului că nu mai simte nimic pentru el.

Update 20:27: Bianca Iotu spune că i-a arătat iubirea și sentimentele pe care le avea, însă ea nu a primit nimic la schimb. Aceasta susține că nu a fost respectată de Remi. De asemenea, concurenta a precizat că din punctul ei de vedere erau împreună 80% atunci când au ajuns pe insulă. În schimb, bărbatul spune că atitudinea fostei partenere a fost intenționată. Întrebată de Radu dacă a făcut totul din răzbunare, Bibi a spus că nu, ba mai mult, nici nu se gândea la el când a avut momentele tandre cu Narcis Bujor. Blondina vede apropierea dintre el și Daniela Pană, dar și cum îi spune ispitei că își dorește o relație cu ea și după insulă. Bianca Iotu s-a arătat indignată de legătura celor doi, însă în același timp spune că se bucură pentru fericirea lui. Radu Vâlcan le transmite celor doi că ar fi bine ca după insulă să rămână cu o relație de prietenie și le adresează cea mai așteptată întrebare: Cum vor pleca Bianca Iotu și Remi Dobre.

Update 20:20: Bianca Iotu și Remi Dobre sunt acum la bonfire-ul final. Cei doi au urmărit cum concurentul s-a apropiat de ispita Daniela Pană. Bianca a văzut cum bărbatul s-a sărutat cu ispita și își aruncă vorbe grele. Blondina nu înțelege de ce contabilul se asunde de camere, iar Radu Vâlcan alimentează ideea că Remi nu își asumă sentimentele și dorințele față de Daniela. Replicile tăioase continuă, după ce au apărut imaginile cu Bianca distrându-se în compania celor din vilă, dar mai ales alături de Narcis Bujor, cel cu care s-a și iubit.

Concurentul vede cum iubita lui întreține relații intime cu Narcis, iar de aici au început cuvintele dure. Bărbatul spune că îl deranjează „penibilul situației”. Pe de altă parte, blondina susține că este mândră de ceea ce a făcut și nu regretă nimic. În timp ce Remi se arată dezamăgit de fosta lui parteneră, Bianca zâmbește fără rețineri. Acesta și-ar fi dori să vadă o urmă de regret din partea ei, însă blondina se declară fericită că a rupt relația.

UPDATE 20:00: A început marea finală Insula Iubirii! Cele trei cupluri ajung în fața lui Radu Vâlcan, acolo unde vor avea parte de ultima ceremonie a focului. Adevărurile, cuvintele dure, emoțiile și lacrimile vor face parte din decorul acestui episod. În final, Bianca Iotu, Remi Dobre, Claudia Ion, Ionuț Mocăniță, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco aleg cum pleacă din Thailanda: împreună, singuri sau alături de ispite!

Sezonul X al emisiunii Insula Iubirii a fost presărat cu povești incredibile, drame, rupturi și noi conexiuni. La început, cinci cupluri au pășit încrezătoare în Thailanda. Armina și Marcel au fost primii concurenți care au plecat de pe insulă și asta pentru că au demonstrat că iubirea lor este mai puternică decât orice. Producătorii au dat o șansă altui cuplu, astfel că în cele două vile și-au făcut apariția Mira și Ian. Nici ei nu au stat prea mult, mai ales că s-au apropiat rapid de George Jaguarul, respectiv ispita Andreea Homescu.

Zilele au trecut, au ieșit la suprafață adevăruri dureroase, discuții aprinse și au avut loc bonfire speciale. În ediția de vineri, 27 noiembrie, un alt cuplu a părăsit insula. Aceștia au demonstrat că iubirea adevărată nu constă în meseria pe care o are partenerul. Este vorba despre Lorenzo și Nattasha Black care s-au logodit! Iar acum, fanii emisiunii așteaptă cu nerăbdare una dintre cele mai aprinse ceremonii ale focului! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Marea finală Insula Iubirii 2026

Trei cupluri au mai rămas să își răspundă la marea întrebare. În această seară, Bianca Iotu și Remi Dobre revăd imaginile cu ei și discută despre relația lor. Deși cei doi au aruncat colierul – simbolul conexiunii lor, Radu Vâlcan îi va întreba cum doresc să plece: împreună sau separat?

Între Claudia Ion și Ionuț Mocăniță se încing spiritele la ultima lor ceremonie a focului. Aceștia își aruncă cuvinte grele, așa cum am văzut din trailerul oficial. Rămâne de văzut dacă vor îngropa securea și cum vor răspunde la întrebarea care stă pe buzele tuturor.

Cum va pleca Prințul Marco de la Insula Iubirii?

Bonfire-ul final dintre Bianca Ghiurcă și Prințul Marco este cel mai așteptat din sezonul X. Cei doi soți vor fi puși față în față, după ce bărbatul s-a iubit cu ispita Gabriella Barbu, care își va face și ea apariția în fața lui Radu Vâlcan. Publicul fierbe să afle cu cine va pleca Marco acasă! Doar una dintre ele va câștiga bătălia!

Vezi LIVE VIDEO marea finală Insula Iubirii 2026

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