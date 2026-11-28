Andreea Popescu pare că se află la începutul unei noi povești de dragoste. În urmă cu doar câteva zile, aceasta a postat în mediul online câteva imagini în care apare și un bărbat misterios, iar cei doi păreau destul de apropiați. Ei bine, acum, fosta parteneră a lui Rareș Cojoc nu a mai lăsat nimic de interpretat și s-a postat în mediul online alături de noul iubit.

În primăvara acestui an, după o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Despărțirea celor doi a fost una pașnică, iar aceștia au rămas în relații bune de dragul copiilor.

Dacă Rareș Cojoc și-a făcut deja publică relația cu modelul internațional Claudia Dumitru, acum pare că a venit și rândul Andreei Popescu. Deși, inițial, zilele trecute a preferat să păstreze discreția în ceea ce îl privește pe noul bărbat din viața ei, acum cei doi s-au postat împreună.

Andreea Popescu, primele imagini alături de noul iubit

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Andreea Popescu a publicat câteva fotografii care au alimentat speculațiile privind apariția unui nou bărbat în viața sa. Într-una dintre imagini, aceasta apare foarte apropiată de un personaj masculin, cu care pare să împărtășească momente tandre.

Un alt detaliu care a stârnit interesul internauților a fost atmosfera surprinsă în imaginile publicate. Bărbatul misterios părea să îi acorde o atenție deosebită influenceriței și să o răsfețe prin gesturi romantice. Ei bine, acum au apărut noi indicii care par să clarifice legătura dintre cei doi.

Andreea Popescu a plecat într-o vacanță la munte, în Poiana Brașov, alături de câțiva prieteni, dar și de noul iubit. Deși bruneta nu a confirmat în mod oficial că se află într-o nouă relație, imaginile postate în mediul online o cam dau de gol.

Influencerița a postat un clip în care apare distrându-se, iar lângă ea este chiar bărbatul misterios. Aceasta îl îmbrățișează, îl privește cu ochi strălucitori și îl sărută cu patos pe obraz. Ipostaza în care apar cei doi este clar una extrem de apropiată, ce le trădează relația.

Rămâne de văzut când aceștia își vor face relația oficială și se vor afișa ca un cuplu. Până atunci, cert este că Andreea Popescu își dorește să simtă, din nou, iubirea în viața ei, căci doar asta o face pe deplin fericită.

„Cred că mai am un pic până să ajung fericită, să fiu eu fericită. Eu cred că fericirea este în doi, niciodată singură. Nu sunt adepta singurătății, să mă văd femeie bătrână la 70 de ani singură, nu. Mai am … fericirea este în doi, și aștept să ajung acolo. Să fiu în siguranță. Cred că toți avem nevoie de siguranță”, a declarat Andreea Popescu recent.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Popescu și-a etalat ”investițiile” într-un decolteu amețitor, la Loft. A fermecat toată suflarea masculină

Andreea Popescu s-a reapucat de sport. Cu ce se ocupă acum fosta parteneră a lui Rareș Cojoc