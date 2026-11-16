Anul acesta a fost unul complex, lung și decisiv pentru Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei. A trecut printr-un divorț care a cam răvășit-o pe frumoasa mămică, și ăsta a fost doar începutul. S-a mutat din locuința pe care o împărțea cu fostul soț, Rareș Cojoc. Andreea Popescu are 42 de ani, trei copii, dar și multă poftă de viață! Iat-o suprinsă de CANCAN.RO în Loft, clubul celor faimoși și bogați, cu un decolteu senzațional. A ieșit doar să se distreze, sau să găsească un bărbat pe gustul ei?

În orice caz, Andreea Popescu nu duce lipsă de pretendenți! Imaginile din Loft sunt cât se poate de clare. Bărbații roiesc în jurul ei și Andreei îi cam place! Are un zâmbet mare cât un flirt și din când în când începe și să bâțâie superbul posterior, exact ca pe vremea când era dansatoarea Deliei. E tinerică Andreea Popescu și are toată viața înainte. Cum trebuie să fie bărbatul ideal, cu care să-și refacă viața? Andreea Popescu a dat detalii despre misteriosul domn ce urmează să răsară la orizont. Trebuie să o accepte așa cum e, adică frumoasă, plină de viață, cu trei copii formidabili (până aici nimic greu), dar trebuie să fie și implicat, nu nonșalant – așa cum declara în articolul de AICI. Pe scurt, nu trebuie să aibă neapărat bani (deși banii nu strică), nici cadourile nu sunt un must-have, dar nici să le refuzi nu face. De altfel, e cam greu să găsești un bărbat sărac prin Loft, unde nici măcar chelnerii și barmanii nu o duc rău, că bacșișurile sunt consistente, iar salariile deloc de neglijat.

Iat-o deci pe Andreea la un pic de zbânțuială cu prietenii. Evident, Andreea și-a lăsat copiii cu bona ca să poată ieși în oraș, sau poate sunt pe „tura” fostului soț, tăticul lor Rareș Cojoc. Cei doi au custodie comună asupra celor trei copii și petrec fiecare timp cu ei. Andreea profită de acest răgaz pentru a se simți din nou femeie (și una atrăgătoare) în mijlocul unui anturaj de petrecăreți.

Până la urmă, Andreea nu a plecat acasă cu niciunul dintre băieții din club, deci încă mai analizează, încă mai caută. Asta e bine, sperăm să o revedem cât mai curând prin cluburile Bucureștiului, și dacă se poate cu ținute cel puțin la fel de incitante precum topul decoltat din imagini.

Relația cu fostul soț, Rareș Cojoc, este una normală pentru niște persoane mature, care au divorțat după ce au cântărit bine situația și au decis că e mai bine să fie separați și fericiți decât împreună și triști (când pui problema așa divorțul pare o soluție, nicidecum o problemă). Ba chiar după divorț relația dintre foștii soți este una cât se poate de amicală, iar Andreea se „lăuda” că l-a ajutat pe Rareș Cojoc să-și găsească iubirea vieții, cum declar în articolul de AICI. Rămâne deci de văzut ce-i rezervă viitorul Andreei Popescu și cine va fi bărbatul norocos ce va intra în grațiile superbei brunete.

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