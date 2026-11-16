O nouă vedetă se pregătește să intre în pielea unuia dintre cele mai cunoscute personaje din istoria cinematografiei. Robert Pattinson a fost ales să îl interpreteze pe celebrul agent James Bond, devenind astfel noul 007. Actorul britanic are în spate o carieră impresionantă, cu numeroase producții de succes.

Anunțul cu privire la a fost făcut de Amazon MGM Studios iar în imagini, actorul apare îmbrăcat într-un smoking și ținând un pistol în mână, într-o secvență care amintește de atmosfera celebrului agent secret. Decizia a fost susținută și de regizorul Denis Villeneuve, care va coordona următoarea producție. El a apreciat capacitatea lui lui Robert Pattinson de a aduce o perspectivă nouî personajului, păstrând în același timp eleganța și spiritul care l-au consacrat.

La rândul lor, producătorii Amy Pascal și David Heyman au remarcat curajul actorului, simțul umorului și abilitatea acestuia de a se reinventa de la un proiect la altul.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi se încredințează rolul lui 007 este onoarea vieții mele. Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin.”, a spus Robert Pattinson.

Robert Pattinson va fi noul James Bond

Robert Pattinson și-a început ascensiunea la Hollywood în 2005, când l-a interpretat pe Cedric Diggory în „Harry Potter și Pocalul de Foc”. Trei ani mai târziu, a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului lui Edward Cullen din seria „Twilight”, în care a jucat alături de Kristen Stewart. Cele cinci filme au avut un succes uriaș, generând încasări de peste trei miliarde de dolari la nivel mondial.

După această perioadă, actorul a ales să se îndepărteze de imaginea idolului adolescenților și să accepte proiecte cinematografice mai îndrăznețe. A colaborat cu regizori precum David Cronenberg și Werner Herzog, iar în „The Lighthouse” a demonstrat că poate aborda personaje complexe.

Ulterior, a revenit în producțiile de anvergură, jucând în „Tenet”, al lui Christopher Nolan, și în „The Batman”, unde a preluat rolul lui Bruce Wayne. Următoarea provocare majoră va fi cea de-a 26-a producție oficială James Bond, regizată de Denis Villeneuve, cu scenariul semnat de Steven Knight.

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