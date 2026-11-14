Avril Lavigne a născut! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

Avril Lavigne a născut! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
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Avril Lavigne/ sursa foto: colaj CANCAN
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Avril Lavigne, cântăreața și compozitoarea canadiană, a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 42 de ani. Artista a împărtășit vestea cu urmăritorii săi din mediul online prin intermediul unor imagini emoționante. Aceasta a adus pe lume o fetiță.

Avril Lavigne trăiește o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii lumii. Vedeta a preferat să fie discretă, însă a reușit să își surprindă fanii din întreaga lume. Artista canadiană a anunțat pe rețelele de socializare că a devenit mamă pentru prima dată. Într-o serie de fotografii alb-negru, ea și partenerul ei de viață apar ținând-o de mână pe fetița lor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Avril Lavigne a devenit mamă pentru prima oară

Vedeta a devenit cunoscută în anul 2002, atunci când a lansat piesa „Complicated”. Avril Lavigne are acum o carieră de succes și un public care o îndrăgește din toate colțurile lumii. Artista de muzică pop-punk trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După un mariaj eșuat și mai multe relații, și-a găsit liniștea în brațele partenerului său, a cărui identitate nu a fost dezvăluită niciodată.

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Chiar și așa, au pozat împreună pentru a anunța că au devenit părinții unei fetițe. Cântăreața și celebra compozitoare a publicat mai multe fotografii alb-negru: una în care își țin de mână micuța, alta în care vedeta își poartă copilul la piept cu emoție și alta cu un skateboard pe care a pus trei perechi de teniși, reprezentând astfel familia lor întregită. Alături de imagini, Avril a scris și un mesaj emoționant.

„A sosit prințesa noastră!”, a scris Avril Lavigne pe Instagram.

Avril Lavigne/ sursa foto: social media

Avril Lavigne/ sursa foto: social media

Artista se bucură de familie, dar lucrează și la album

Pare că Avril Lavigne reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și carieră. Un reprezentant al vedetei a transmis pentru People că adoră să petreacă timp în noua formulă, alături de micuța lor, dar în paralel reușește să lucreze și la noul album muzical.

„Avril se bucură de timpul petrecut cu familia în timp ce lucrează la noul său album şi doreşte să le mulţumească fanilor pentru toată dragostea pe care i-au arătat-o!”, a spus acesta.

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