Serghei, dezvăluiri despre viața cu Anisia Gafton, noul rol de tătic și ce plan are dacă devine milionar: „Sunt praf la investiții”

„Partea grea nu este sarcina, ci ceea ce urmează după ce se termină și apare copilul. Atunci începe distracția cu adevărat!”, mărturisește Serghei Florin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Soțul Anisiei Gafton vorbește despre provocările de după venirea pe lume a micuțului, dar și despre ce ar face dacă ar câștiga un milion de euro.

De când a devenit tată, rutina lui Serghei s-a schimbat considerabil. Acesta povestește cum își împarte responsabilitățile cu Anisia, cine se ocupă mai des de schimbatul scutecelor și cum reușește să îmbine îngrijirea celui mic cu proiectele profesionale. Chiar dacă recunoaște că nu toate zilele sunt ușoare, actorul spune că încearcă să se bucure de fiecare moment petrecut alături de fiul său.

„Sunt praf la investiții”

Nici pe marele ecran lucrurile nu sunt mai puțin interesante! Serghei și Anisia au filmat împreună pentru comedia „Norocos de două ori”, regizată de Iura Luncașu, în care interpretează un cuplu care așteaptă un copil. Experiența a fost una specială, mai ales că Anisia era însărcinată chiar în perioada filmărilor. Serghei spune că apropierea dintre ei a făcut ca scenele să decurgă firesc, fără să fie nevoie de prea multă acomodare în fața camerelor. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 13 ianuarie 2027.

CANCAN: Dacă ai câștiga în realitate un milion de euro, ce ai face cu banii? Pe bune, care ar fi primul lucru pe care l-ai face cu ei?

Serghei: Dacă aș câștiga în realitate un milion de euro, pe bune, cel mai probabil aș investi o foarte mare parte din bani în imobiliare. Aș cumpăra niște apartamente, pentru că sunt praf la investiții, iar acestea mi se par, în mintea mea, niște investiții cât de cât sigure. Așa știu că nu pierzi banii, pentru că proprietățile rămân acolo.

CANCAN: Cum a fost să filmezi alături de soția ta, Anisia Gafton, mai ales că interpretați un cuplu și în viața reală?

Serghei: Filmarea cu Anisia a fost foarte ușoară, mai ales datorită faptului că suntem un cuplu și în viața reală. A fost mult mai simplu așa. Nu a fost nimic complicat. Am vorbit exact cum vorbim în mod normal. Probabil că, dacă aș fi avut un alt partener de scenă, ar fi fost mai dificil. Dar, pentru că ne cunoaștem atât de bine, totul a mers mult mai ușor. Am putut să ne prostim ca în viața reală și să facem totul cât mai natural posibil în fața camerei, pentru marele ecran.

CANCAN: În viața reală, te consideri un om norocos? Ai avut vreodată parte de un moment în care norocul ți-a schimbat complet direcția?

Serghei: În viața reală, da, sunt extrem de norocos. Am o soție extraordinară, am un copil sănătos, frumos și voinic. Îmi câștig existența din ceea ce iubesc să fac. Am fost cooptat într-un film fără să mă fi așteptat vreodată la o astfel de șansă. Da, sunt extrem de norocos. Da, am avut multe astfel de momente. Primul a fost când am descoperit stand-up-ul și am hotărât că asta vreau să fac. Al doilea, când am găsit-o pe Anisia, când ne-am întâlnit și am început să lucrăm împreună încă de la început. A fost o chimie incredibilă între noi, ca și colegi. Al treilea moment a fost, probabil, când au început să se vândă biletele la spectacolele mele de stand-up. Deci da, am avut multe momente de noroc care mi-au schimbat viața. Norocul vine și în viață, trebuie doar să știi să-l recunoști, să-l accepți și să te bucuri de el.

CANCAN: Există cineva care ți-a fost alături în momentele în care nu aveai certitudinea că vei reuși și căruia simți că îi datorezi o parte din succesul tău?

Serghei: Omul căruia îi datorez atât succesul, cât și bunăstarea mea mentală din momentul acesta este, fără îndoială, Anisia. Suntem împreună unul alături de celălalt încă de la început și, atunci când îmi este mie greu, mă ridic cu ajutorul ei, iar când îi este ei greu, o ridic eu. Asta face ca munca în echipă să fie atât de valoroasă și, mai ales, viața de cuplu pe care o avem noi doi.

CANCAN: Am înțeles că, în timpul sarcinii Anisiei, ți-a fost ție mai rău decât ei! Cum ai trăit perioada aceea și cum ai gestionat toate emoțiile, grijile și schimbările prin care ați trecut împreună?

Serghei: Nu prea mi-a fost mie mai greu decât ei. Ei i-a fost greu, pentru că era însărcinată, iar eu încercam să o ajut. Partea grea nu este sarcina, ci ceea ce urmează după ce se termină și apare copilul. Atunci începe distracția cu adevărat!

„În momentul acesta, eu mă ocup cel mai mult de schimbat. Tot eu îl liniștesc atunci când plânge, când este supărat, nervos sau are colici”

CANCAN: Cum arată acum o zi obișnuită în rolul de tătic? De ce te ocupi cel mai mult când vine vorba de cel mic și care sunt momentele voastre preferate împreună?

Serghei: Rolul meu de tătic arată cam așa: mă trezesc când pot, depinde de situație. Uneori am norocul să-l adoarmă Anisia pe la șapte dimineața, iar atunci dorm eu până la zece. După ce se trezește, îl iau eu, cobor cu el, îi dau de mâncare, stau cu el, îl adorm și apoi încep să fac curat prin bucătărie, dacă se poate. După aceea, mai scriu la stand-up în timp ce doarme și mă ocup de tot felul de lucruri. Asta se întâmplă într-o zi în care nu am alte treburi de făcut. Dacă am și alte lucruri de rezolvat, totul se complică puțin. Dar reușim să ne facem timp pentru toate. În momentul acesta, eu mă ocup cel mai mult de schimbat. Tot eu îl liniștesc atunci când plânge, când este supărat, nervos sau are colici. De asta mă ocup mai mult. Încă nu avem momente preferate, pentru că este prea devreme și el este încă mic, dar eu le prețuiesc pe toate.

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