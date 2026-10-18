Anisia Gafton, declarații savuroase după ce a devenit mamă: „Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job!”

„Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă!” Anisia Gafton a născut și a ajuns acasă cu noul membru al familiei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, stand-up-ista ne povestește cum au decurs momentele din maternitate.

Povestea de iubire dintre Anisia Gafton și Florin Serghei a început în 2017, când cei doi s-au cunoscut la o seară de stand-up comedy. După ani de relație, în care au împărțit atât scena, cât și momentele importante din viața personală, cei doi au făcut pasul cel mare pe 5 mai 2026, când s-au cununat civil, în cadrul unei ceremonii restrânse.

„Este un copil cuminte, cu plămâni mari”

Cu puțin timp înainte să devină mamă, Anisia Gafton a urcat pe scenă însărcinată în luna a noua, transformând chiar această experiență într-un subiect de spectacol. Pe 24 și 25 septembrie, comediana și-a susținut show-ul special, în ciuda emoțiilor legate de apropierea nașterii.

Pe 9 octombrie, aceasta dezvăluia că avea deja pregătit bagajul pentru maternitate și că aștepta să își cunoască băiețelul. În cele din urmă, Mihail Victor a venit pe lume pe 13 octombrie, prin cezariană.

Totul a decurs bine, am născut prin cezariană. Totul a decurs bine și frumos. Când l-am ținut prima oară în brațe, a fost cea mai frumoasă senzație de pe pământ. Bebe este bine, este un copil cuminte, cu plămâni mari. Eu și tatăl învățăm, practic, o altă limbă sau un alt job! Suntem la început, dar ne descurcăm ușor-ușor, pe măsură ce prindem mai multă experiență. Numele este Mihail Victor. Mi s-a părut că sună bine și că se potrivește cu numele de familie. Primul lucru pe care îl vom face când ajungem acasă este să începem o viață nouă. Și apropo, am încă 39 de ani! S-a tot scris că am 42. Poate la 42 îl fac pe al doilea.

Le dorim Anisiei și lui Serghei multă sănătate, zile senine și cât mai multe momente frumoase alături de micuțul Mihail Victor! Iar pentru că iubirea lor a ajuns într-o nouă etapă, așteptăm cu drag ca, în curând, să primim invitația atât la nuntă, cât și la botezul celui mic!

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