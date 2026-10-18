Panourile fotovoltaice mai produc energie când nu este soare? Ce se întâmplă în zilele ploioase

Panourile fotovoltaice mai produc energie când nu este soare? Ce se întâmplă în zilele ploioase
Panouri fotovoltaice. Foto: Pixabay
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Energia solară fotovoltaică reprezintă o sursă fiabilă de energie electrică, chiar și în condiții de norii și ploi. Cu toate acestea, perioadele îndelungate de norii densi pot reduce producția timp de zile sau săptămâni. De aceea, planificarea cu ajutorul sistemelor de stocare sau combinarea energiei solare cu alte surse regenerabile este importantă pentru o alimentare constantă.

Chiar și în zilele înnorate, panourile solare continuă să funcționeze. Cercetările efectuate de Universitatea din Brighton arată că, deși acoperirea norilor reduce cantitatea de lumină solară directă care ajunge la panouri, acestea pot utiliza în continuare lumina solară care se filtrează prin nori (lumină difuză). Asta înseamnă că sistemul continuă să genereze energie — doar că la un randament mai mic decât în zilele însorite și senine.

Cum funcționează panourile fotovoltaice când nu e soare/sursă foto: Pixabay.com

Cum afectează norii panourile solare

Spre exemplu, la prânz, când soarele strălucește, panourile pot funcționa aproape la capacitate maximă, în timp ce într-o zi înnorată vor produce mai puțin, dar continuă să genereze energie electrică pe tot parcursul zilei.

În urma studiului de la Brighton, cercetătorii au constatat că ploaia ajută la îndepărtarea prafului și a murdăriei care, altfel, ar putea reduce eficiența panourilor solare. Așadar, zilele ploioase pot contribui, de fapt, la menținerea panourilor mai curate și mai eficiente.

Producția panourilor solare nu depinde doar de lumina soarelui. Ea este influențată și de temperatură și umiditate. Zilele mai răcoroase și cu vânt pot fi uneori mai eficiente decât zilele calde și însorite, deoarece temperaturile ridicate pot reduce performanța panourilor. În zilele înnorate și umede, lumina solară mai slabă reduce producția de energie, dar panourile mai reci pot compensa ușor această pierdere.

Cercetătorii din Brighton au observat, de asemenea, că factorii locali, precum excrementele de păsări, pot crea puncte fierbinți care reduc producția, așa că menținerea panourilor curate este întotdeauna o idee bună. În concluzie, randamentul panourilor solare în zilele ploioase nu este atât de slab pe cât ar putea părea.

Deși ploaia poate afecta producția de energie, panourile solare sunt proiectate să funcționeze chiar și în condiții mai puțin ideale. Cu tehnologia și întreținerea potrivite, vă puteți optimiza sistemul pentru a vă asigura că acesta continuă să furnizeze energie curată, indiferent dacă plouă sau e soare.

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