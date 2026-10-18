Mama Andreei Raicu a împlinit 87 de ani. Ce spune vedeta despre relația lor

Andreea Raicu (49 de ani) a sărbătorit ziua de naștere a mamei sale, Virginia Gheorghiu. Femeia a împlinit 87 de ani, iar la această onorabilă vârstă se poate mândri cu un tonus ce ar putea face mulți tineri să suspine.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, Andreea Raicu a caracterizat-o pe mama ei ca fiind tot timpul pe picior de plecare, pregătită de noi experiențe, în special când vine vorba de vacanțe sau plecări spontane. Dorul de ducă nu este o surpriză chiar și la 87 de ani, deoarece Virginia Gheorghiu a fost stewardesă, meserie pe care a practicat-o cu pasiune până la o vârstă înaintată.

„Azi e o zi specială. Mama mea împlinește 87 de ani. Și dacă o cunoașteți, știți că vârsta asta pare doar un număr pe care cineva I-a scris din greșeală în buletinul ei. Mama iubește oamenii. Îi place să fie înconjurată de ei, să povestească, să râdă, să afle ce mai face fiecare. Are un spirit atât de tânăr, încât e la fel de tânără ca mine. Oricând o sun și îi spun „Mama, vrei să mergem?”, ea e deja pregatita. La munte, la mare sau intr-o destinație îndepărtată, chiar și la New York. Fără „Poate”, fără „să mă gândesc”. Doar „când plecăm?”.”, începe mesajul Andreei Raicu.

Andreea Raicu: „Mă inspiră în fiecare zi”

De asemenea, fosta prezentatoare TV a mărturisit că mama ei reprezintă un model absolut de eleganță și blândețe în viața de zi cu zi. Tatăl Andreei Raicu a decedat în anul 2001, însă părinții ei s-au despărțit mult mai devreme, pe vremea când vedeta avea doar 7 ani. Astfel, ea a crescut și a fost educată doar de mamă și de bunică.

„Mă inspiră în fiecare zi. Prin pofta ei de viață, prin curiozitate, prin cât de mult îi place să încerce lucruri noi. Prin caldura și blândețea ei, prin eleganța pe care n-a pierdut-o niciodată. Și prin iubirea pe care o pune în oameni și în tot ce face. Când mă uit la ea, înțeleg că frumusețea nu are vârstă. Vine din interior. Din cât de bine ești cu tine. Din faptul că ai acceptat viața și momentul în care ești și nu te mai lupți cu ea. La mulți ani, mama! Te iubesc enorm și mă bucur din tot sufletul că te am lângă mine. Și ține bagajul pregătit, că plecăm curând.”, a mai spus Andreeai Raicu.

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