Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”

Andreea Raicu a reacționat ferm după ce Mugur Mihăescu a făcut o serie de remarci ironice în Parlament, în timpul unei dezbateri despre inițiativele legislative destinate femeilor antreprenor. Declarațiile deputatului AUR au stârnit controverse, iar prezentatoarea TV s-a numărat printre persoanele care au criticat public atitudinea acestuia. Vedeta a atras atenția asupra modului în care sunt tratate femeile care își construiesc propriile afaceri și a readus în discuție respectul pe care reprezentanții aleși ar trebui să îl manifeste față de cetățeni.

Subiectul a devenit unul intens discutat după intervenția lui Mugur Mihăescu în Parlamentul României. Actorul, cunoscut publicului și pentru activitatea sa în televiziune, ocupă în prezent funcția de deputat din partea partidului AUR. În cadrul dezbaterii, acesta și-a exprimat dezacordul față de proiectele legislative care vizează în mod specific femeile antreprenor, considerând că măsurile de sprijin ar trebui să se adreseze mediului de afaceri în ansamblu.

Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament

Reacția Andreei Raicu a pornit de la analogiile utilizate de parlamentar pentru a-și susține punctul de vedere. Vedeta a considerat nepotrivită asocierea femeilor care dezvoltă afaceri cu animalele, apreciind că o dezbatere despre politicile economice ar trebui să se desfășoare într-un cadru bazat pe argumente și respect reciproc.

Prezentatoarea TV cunoaște provocările asociate mediului antreprenorial, fiind implicată, la rândul său, în dezvoltarea unei afaceri. Din această perspectivă, ea a evidențiat eforturile pe care le presupune construirea unui business, de la organizarea activității și crearea locurilor de muncă până la plata taxelor și asumarea responsabilității pentru oamenii implicați în proiect.

În opinia sa, faptul că un parlamentar contestă o inițiativă legislativă nu justifică folosirea unor comparații care pot fi percepute drept jignitoare. Andreea Raicu a subliniat că antreprenoriatul nu ar trebui privit ca un domeniu rezervat unui anumit gen și că atât femeile, cât și bărbații au nevoie de un cadru economic stabil, de reguli previzibile și de condiții care să le permită să își dezvolte afacerile.

„>. Aceste cuvinte au fost rostite de Mugur Mihăescu, deputat AUR, în Parlamentul României. Sunt femeie și antreprenor. Știu câtă muncă înseamnă să construiești o afacere, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite si taxe și să răspunzi pentru oamenii din echipa ta. Domnule Mihăescu, sunteți plătit din bani publici, inclusiv din taxele și impozitele noastre, ale femeilor pe care le ridiculizați. Contribuim la plata indemnizației dumneavoastră și avem dreptul să cerem respect din partea unui om ales să ne reprezinte. Poți contesta o lege. Sunt de acord că susținerea antreprenoriatului nu ar trebui să fie o chestiune de gen: femeile și bărbații au nevoie de reguli clare, predictibilitate și sprijin. Dar poți argumenta asta fără să aduci femeile într-o analogie cu câinii. Asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor. Dacă reacționăm, suntem > sau >. Suntem în secolul XXI. Cât timp mai acceptăm asta? Responsabilitatea aparține și celor care conduc ședința și parlamentarilor prezenți. Ei trebuie să reacționeze la asemenea derapaje. Când sunt tolerate, ajung să pară acceptabile. Domnule Mihăescu, o femeie v-a adus pe lume. Aveți o soție, o fiică și o nepoată. De unde această ușurință cu care discreditați femeile? V-ar plăcea ca fiica sau nepoata dumneavoastră să fie ridiculizată și umilită în public? Respectul pe care l-ați dori pentru ele îl datorați fiecărei femei”, a transmis Andreea Raicu, pe Facebook.

De la ce a pornit controversa din Parlament

Disputa are la bază un proiect legislativ promovat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), inițiat și susținut în Parlament de Geanina Pistru-Popa, deputat PNL, vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și membru al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

Inițiativa, care vizează sprijinirea femeilor implicate în activități antreprenoriale, a fost criticată de Mugur Mihăescu. Parlamentarul și-a concentrat intervenția asupra necesității unor politici economice generale, care să ofere condiții mai bune tuturor celor care doresc să înceapă sau să dezvolte o afacere.

„Ce fel de legi dăm? Femei antreprenor… De ce nu dăm >. De ce nu dăm >. Haideți să dăm legile care contează cu adevărat, și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a transmis Mugur Mihăescu.

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