Câștig fără precedent într-o agenție din Italia. Un român a jucat același bilet de 4 ori

Câștig fără precedent într-o agenție din Italia. Un român a jucat același bilet de 4 ori
El este românul care a câștigat aproape 192.000 de euro la pariuri sportive/ sursă foto: Il Gazzettino
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Pe 12 octombrie, magazinul de tutun și ziare de pe strada Zanini nr. 4 din Cornuda, Italia, a fost scena celui mai mare câștig din cei cincizeci de ani de activitate ai săi. Un bărbat de 30 de ani, de origine română, cu domiciliul în Pederobba, a câștigat 191.800 de euro, ghicind golurile marcate în șase meciuri de fotbal diferite.

Tânărul român a jucat exact același bilet de patru ori. Fiecare pariu i-a adus aproximativ 48.000 de euro, ajungând la un total de aproape 192.000 de euro. A ghicit cu precizie rezultatele (mai exact, numărul de goluri marcate) a șase meciuri diferite de fotbal. Pariul norocos a fost plasat în Cornuda, la magazinul de tutun și agenția de pariuri condusă de David Ronzani, situată pe strada Zanini nr. 4. Este vorba despre cel mai mare câștig înregistrat vreodată la acea agenție.

David Ronzani, proprietarul agenției, și românul care a câșticat aproape 192.000 de euro/ sursă foto: Il Gazzettino

Românul a mai câștigat în trecut bani din pariuri sportive

Un succes care l-a umplut de mândrie pe proprietarul magazinului și care aduce un mare entuziasm celor doi tineri angajați ai localului, Massimiliano și Angelo, pregătiți să preia conducerea în viitor.

„Câștigătorul nu locuiește în localitatea noastră, ci în Pederobba. Este un bărbat de 30 de ani, care locuiește în comuna învecinată și lucrează într-o altă localitate din zonă. Este un client destul de fidel. A fost un pariu repetat de patru ori. De fiecare dată a câștigat 48.000 de euro. Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis afacerea, în urmă cu 50 de ani. Sunt fericit că a ales să investească banii, fără să riște să îi piardă”, a explicat David Ronzani, proprietarul agenției.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a declarat că nu va folosi suma pentru distracții trecătoare, ci pentru a achita creditul ipotecar al casei sale și pentru a cumpăra o a doua proprietate imobiliară din care să obțină venituri. Potrivit presei locale, românul nu se află la primul câștig important. Cu aproximativ doi ani în urmă a obținut 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri din oraș.

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