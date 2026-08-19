Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”

Astăzi, 19 august, câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat câștigul. Este vorba despre 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Câștigătoarea este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Aceasta spune că premiul i-a salvat viața.

O femeie în vârstă de 59 de ani, pensionată pe caz de boală, a devenit cel mai nou milionar al României după ce a câștigat premiul cel mare Loto 6/49, în valoare totală de 52 de milioane de lei. Femeia a ales numerele la întâmplare și a plătit pentru biletul norocos suma de doar 8,50 lei.

Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto

O femeie pensionată medical, în vârstă de 59 de ani, din Oradea, a devenit oficial posesoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, ridicându-și miercuri, 19 august, suma uriașă de peste 10 milioane de euro. Femeia nu se aștepta nicio secundă să câștige, mai ales având în vedere că nu este o jucătoare înrăită.

Aceasta a mărturisit că a intrat din întâmplare într-o agenție și a decis pe moment să completeze o variantă. Numerele norocoase le-a ales tot la întâmplare, fără să respecte o strategie anume sau fără ca numerele să aibă vreo semnificație specială pentru ea.

Astfel, biletul completat în grabă i-a adus la tragerea din 13 august un câștig uriaș. Din premiul total, femeia a încasat astăzi 31 de milioane de lei, restul fiind reținut ca impozit pentru statul român.

Femeia în vârstă de 59 de ani s-a arătat copleșită de norocul pe care l-a avut și a declarat că acest premiu îi poate salva viața.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit extrem de emoționată femeia în momentul în care s-a prezentat la sediul central pentru validarea biletului.

Din motive de securitate personală și pentru a evita expunerea inutilă în comunitate, femeia a solicitat în mod expres să nu își facă publică identitatea sau chipul.

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