Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”

Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”
Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto

Astăzi, 19 august, câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat câștigul. Este vorba despre 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Câștigătoarea este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Aceasta spune că premiul i-a salvat viața.

O femeie în vârstă de 59 de ani, pensionată pe caz de boală, a devenit cel mai nou milionar al României după ce a câștigat premiul cel mare Loto 6/49, în valoare totală de 52 de milioane de lei. Femeia a ales numerele la întâmplare și a plătit pentru biletul norocos suma de doar 8,50 lei.

Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto

O femeie pensionată medical, în vârstă de 59 de ani, din Oradea, a devenit oficial posesoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, ridicându-și miercuri, 19 august, suma uriașă de peste 10 milioane de euro. Femeia nu se aștepta nicio secundă să câștige, mai ales având în vedere că nu este o jucătoare înrăită.

Aceasta a mărturisit că a intrat din întâmplare într-o agenție și a decis pe moment să completeze o variantă. Numerele norocoase le-a ales tot la întâmplare, fără să respecte o strategie anume sau fără ca numerele să aibă vreo semnificație specială pentru ea.

Astfel, biletul completat în grabă i-a adus la tragerea din 13 august un câștig uriaș. Din premiul total, femeia a încasat astăzi 31 de milioane de lei, restul fiind reținut ca impozit pentru statul român.

Femeia în vârstă de 59 de ani s-a arătat copleșită de norocul pe care l-a avut și a declarat că acest premiu îi poate salva viața.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit extrem de emoționată femeia în momentul în care s-a prezentat la sediul central pentru validarea biletului.

Din motive de securitate personală și pentru a evita expunerea inutilă în comunitate, femeia a solicitat în mod expres să nu își facă publică identitatea sau chipul.

 

CITEȘTE ȘI:

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

Greșeala care o putea costa un milion de euro. O femeie și-a aruncat biletul câștigător la loto

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii
Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Imagini îngrijorătoare cu Jador! A ajuns pe perfuzii, după ce a cântat la o nuntă din Maramureș
Imagini îngrijorătoare cu Jador! A ajuns pe perfuzii, după ce a cântat la o nuntă din Maramureș
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Mediafax
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Adevarul
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Click.ro
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.