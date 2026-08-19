Imagini îngrijorătoare cu Jador! A ajuns pe perfuzii, după ce a cântat la o nuntă din Maramureș

O petrecere s-a încheiat cu probleme pentru Jador, după o seară în care consumul de alcool i-a afectat starea de sănătate. Artistul nu s-a simțit bine și a avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv de perfuzii, pentru a-și reveni.

Cântărețul de manele a ajuns să primească îngrijiri medicale după o petrecere în Maramureș, unde, potrivit propriilor declarații în glumă, a exagerat cu băutura. Artistul a publicat imagini în care apare cu o perfuzie la mână și a ales să trateze întâmplarea cu umor.

Artistul a sugerat că atmosfera petrecerii și consumul de alcool și-au spus cuvântul. Însă nu a oferit informații suplimentare despre starea sa medicală. În mesajele publicate online, Jador a făcut haz de necaz și chiar i-a transmis un mesaj lui Vasilică Ceterașu, pe care l-a asociat cu petrecerea din Maramureș.

„Bravo, Vasilică Ceterașu, ia uite în ce stare m-ai adus. Bravo, Maramureș”, a transmis cântărețul.

Deși situația a necesitat administrarea unei perfuzii, artistul nu a lăsat impresia că vrea să dramatizeze momentul. Din contră, a preferat să le povestească urmăritorilor experiența într-o manieră amuzantă, transformând episodul într-un motiv de glumă.

„Acel moment când ajungi în Maramureș și crezi că faci față la băutură”, a scris Jador în descrierea imaginilor în care apare cu perfuzia la mână.

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Manelistul nu s-a oprit aici și a continuat să facă haz de necaz. El a precizat că prietenii săi sunt foarte petrecăreți.

„Alți prieteni nu am și eu, prieteni pocăiți, cuminți, am numai ceterași”, a punctat Jador.

Jador nu petrece timpul cu prietenii

Jador a explicat la un moment dat că privește prieteniile într-un mod diferit față de oamenii care simt nevoia să fie permanent în compania celor apropiați. Artistul spune că, deși are câteva persoane în care are încredere și la care apelează atunci când vrea un sfat sau o opinie sinceră, nu obișnuiește să se vadă cu prietenii în fiecare zi.

Pentru el, apropierea nu este măsurată prin timpul petrecut împreună. Artistul a menționat că se poate baza pe oamenii respectivi atunci când are nevoie de sprijin sau de un punct de vedere sincer.

„Nu am niciunul. Nu am niciunul cu care să mă duc. Am prieteni cu care mă sfătuiesc, la care mai cer o părere, dar nu pot să zic că am prieten la modul că mă văd toată ziua cu el la cafea. Nu știu dacă bărbații au prieteni, că bărbații muncesc”, spunea Jador.

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