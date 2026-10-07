„Dragă 112, mă simt singur”. Mesajul unui octogenar care a devenit viral. Gestul făcut de oamenii legii

Nu toate apelurile către numărul unic de urgență 112 sunt generate de o situație în care oamenii se află în pericol. Uneori, urgența constă pur și simplu în faptul că nu ai cu cine să vorbești. Asta i s-a întâmplat lui Luigi, un italian în vârstă de 84 de ani, care, în ultimele zile, a sunat la numărul unic de urgență nu pentru că se afla într-o situație dificilă, ci pentru că simțea nevoia să fie ascultat.

Întâmplarea a avut loc în Pordenone, Italia. Luigi, în vârstă de 84 de ani, se confruntă cu afecțiunile specifice vârstei și cu o singurătate care, odată cu trecerea anilor, a devenit din ce în ce mai greu de suportat. Zi după zi, s-a trezit fără o voce prietenoasă căreia să-i povestească cum a decurs ziua sau o persoană cu care să împărtășească un gând.

Italianul Luigi a sunat la 112 deoarece se simțea singur

Copleșit de povara singurătății, Luigi a apelat numărul unic de urgență 112, dar nu pentru a semnala o urgență medicală, ci pentru o nevoie umană: aceea de a fi ascultat. Acesta i-a mărturisit operatorului că este singur și simte nevoia să vorbească cu cineva. La celălalt capăt al firului, cineva a înțeles că acea cerere merită totuși un răspuns. Doi polițiști s-au dus la el acasă, s-au așezat lângă el, i-au ținut companie și au petrecut timp ascultându-l. O vizită simplă, care i-a oferit italianului Luigi un moment de bucurie.

Când patrula a ajuns la el acasă, a găsit o persoană care avea nevoie, mai presus de toate, de companie. Așadar, polițiștii au decis să rămână câteva minute în plus pentru a-i ține companie. Astfel, au dovedit că în spatele unei uniforme, gestul cel mai important este tocmai cel mai uman.

„Pentru a fi alături de cineva nu sunt necesare gesturi mărețe. Uniformele pe care le purtăm servesc la protejare, dar înseamnă și prezență, ascultare, apropiere. În acea zi, Luigi nu avea nevoie doar de ajutor, ci de umanitate. Iar noi am ales să fim acolo, pentru el”, au declarat reprezentanții poliției pentru presa din Italia.

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