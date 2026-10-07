Tragedie cumplită în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion

Tragedie cumplită în Italia! Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion
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Un român în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit produs în Italia. Motocicleta pe care se afla s-a izbit de un camion, iar impactul i-a fost fatal. Tragedia a avut loc marți, 6 octombrie, în Cremona, pe via Bergamo, în zona Migliaro. Bărbatul era stabilit de mai mulți ani în Italia și făcea parte dintr-o asociație a comunității românești din Cremona.

Accidentul s-a produs în jurul orei 16:45, pe via Bergamo, una dintre arterele importante din zona Cremona. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, Mircea Vasilache se afla la volanul unei motociclete și încerca să pătrundă pe drumul principal de pe o arteră secundară.

Un român de 64 de ani a murit după ce motocicleta sa s-a izbit de un camion

În același timp, pe via Bergamo circula un camion care se deplasa din direcția Cremona. Din motive care urmează să fie stabilite în urma anchetei, cele două vehicule au intrat în coliziune.

Impactul a fost extrem de puternic. Motocicleta a fost lovită de camion, iar bărbatul de 64 de ani a suferit răni incompatibile cu viața. În ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Personalul medical de la serviciul de urgență 118 a ajuns cu ambulanța și cu o autospecială medicală, iar pompierii au intervenit pentru operațiunile specifice în urma accidentului.

Din nefericire, pentru motociclist nu s-a mai putut face nimic, iar cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul acestuia.

Potrivit informațiilor din presa italiană, șoferul camionului a fost profund afectat de ceea ce s-a întâmplat. Accidentul a necesitat intervenția autorităților, care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Cine era românul mort în accident

Mircea Vasilache era stabilit în Italia încă din anul 1999. În cei peste 25 de ani petrecuți în această țară, bărbatul și-a construit o viață în Cremona și a rămas apropiat de comunitatea românească din regiune.

Românul era, de asemenea, implicat în activitățile Asociației Ansamblul Trăistuța APS. De aproximativ trei ani făcea parte din această comunitate, unde avea rolul de consilier și participa activ la evenimentele organizate de asociație.

Vasilache era pasionat de dans și lua parte la activitățile ansamblului. Pentru membrii comunității, dispariția sa reprezintă o pierdere importantă, mai ales că acesta se implica în viața asociației și în proiectele dedicate păstrării tradițiilor românești în Italia.

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