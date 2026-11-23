Carmen Brumă a început o nouă etapă în viața sa, la vârsta de 49 de ani, după ce s-a înscris la Facultatea de Nutriție și Dietetică. Cunoscută pentru pasiunea sa pentru sport, alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, vedeta activează de ani buni în acest domeniu, însă a decis să își aprofundeze cunoștințele și prin studii universitare.

Acum, în primul an de facultate, se pregătește pentru prima sesiune de examene, care se anunță destul de solicitantă. Carmen Brumă are de susținut nu mai puțin de 15 examene, motiv pentru care organizarea este esențială pentru a reuși să îmbine programul academic cu activitățile profesionale și responsabilitățile de acasă.

Cum se descurcă vedeta la facultate

Vedeta a povestit că merge la cursuri cu transportul în comun, unde reușește să își ia și o gustare, fără să își mai facă griji pentru traficul aglomerat. În plus, nu renunță la obiceiurile alimentare sănătoase, astfel că pachetul pregătit de acasă nu lipsește din geanta sa.

Pe lângă orele de curs și laboratoare, partenera lui Mircea Badea trebuie să își gestioneze proiectele profesionale, să facă sport și să se ocupe de fiul său, Vlad, în vârstă de 12 ani. Pentru a face față tuturor responsabilităților, aceasta filmează campaniile în weekend și încearcă să își păstreze rutina de mișcare chiar și atunci când programul este încărcat.

„Cum e la Facultatea de Nutriție și Dietetică la zi? Foarte provocator (și am dat doar 1 examen din cele 15 din sesiunea asta). E nevoie de multă organizare, dar se poate. Îmi iau mâncare la pachet (cel mai comod sub formă de batoane/brioșe), fac sport acasă, filmez campaniile în weekend”, a povestit Carmen Brumă.

De asemenea, vedeta se bucură de colegi cu care se înțelege bine, oameni pasionați și cu experiențe de viață interesante, așa cum s-a întâmplat și în perioada masterului.

„Ca și la master, am avut noroc de colegi de treabă, pasionați și cu povești de viață impresionante. Să-mi țineți pumnii să ies cu bine din prima sesiune!”, a mai transmis Carmen Brumă.

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