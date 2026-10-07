Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani

Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani
Andrei Petrache a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română
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Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui tânăr în vârstă de 26 de ani. Se pare că acesta a plecat voluntar de acasă, iar familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile. Mama tânărului a transmis, de asemenea, un mesaj disperat în mediul online.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Andrei Gelu Petrache, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Sector 6, București. Se pare că în data de 2 octombrie, tânărul ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

Andrei Gelu Petrache ar fi fost văzut ultima dată în zona Piața Crângași și s-ar fi urcat în tramvaiul 41, direcția Ghencea. Tânărul ar fi plecat fără telefon și fără ghiozdan și ar avea asupra lui doar buletinul.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Andrei Petrache sunt: înălțime -1.79 m, greutate – 80 kg, păr șaten, ochi căprui, barbă.

La momentul dispariției, tânărul purta: un tricou alb, o pereche de pantaloni negri și o geacă neagră cu glugă.

Andrei Petrache a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Andrei Gelu Petrache este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Mama lui Andrei, apel disperat în mediul online

Familia lui Andrei îl caută cu neîncetare de zile bune, însă fără rezultat. Mama tânărului a cerut și ajutorul celor din mediul online, făcând un apel disperat. Femeia și-a strigat durerea și i-a rugat pe toți cei care dețin informații despre tânăr să o contacteze.

„El este copilul meu, Petrache Andrei, iar de vineri, 2 octombrie 2026, a plecat din Crângași și de atunci nimeni nu știe nimic de el. Șaten, ochi căprui, 180 cm, constituție atletică, poartă aparat dentar și, în ziua dispariției, era îmbrăcat cu pantaloni negri, tricou alb, fâș negru cu glugă.

Orice mic amănunt contează enorm pentru familie. Vreau să știe că îl așteptăm lângă noi, că ne este un dor sfâșietor de el și ne rugăm la Dumnezeu să-l avem cât mai repede în sânul familiei. Andy meu frumos și bun, întoarce-te la noi! Nu putem duce povara lipsei tale! Te iubim enorm!”, a scris mama tânărului, pe Facebook.

 

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