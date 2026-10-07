Ce va face Chef Richard Abou Zaki cu banii primiți cadou de ziua lui: ”Am strâns o sumă importantă”

Recent, Richard Abou Zaki a împlinit vârsta de 30 de ani, iar cu această ocazie a dat o petrecere de zile mari. Juratul de la Chefi la Cuțite a fost sărbătorit în Italia, iar la marele eveniment au participat aproximativ 300 de persoane. La atâția invitați, și cadourile au fost generoase, iar acum celebrul chef a anunțat ce va face cu banii pe care i-a primit de ziua sa.

Richard Abou Zaki și-a dorit să fie sărbătorit cu fast, așa că petrecerea de ziua sa a fost un adevărat festival. Evenimentul a avut loc într-un parc privat de 10.000 m², unde au fost amenajate trei locații, fiecare cu câte o tematică diferită. Atmosfera a fost animată de 25 de artiști, iar 12 chefi s-au ocupat de meniul pentru petrecere.

Ce va face Richard Abou Zaki cu banii primiți cadou

Cum a fost vorba de sute de invitați, Richard Abou Zaki a primit numeroase cadouri, printre care s-au numărat și sume considerabile de bani. Însă, cum singura sa dorință a fost să se distreze, celebrul chef a anunțat că toți banii primiți cadou îi va dona.

„Mulțumesc celor care au ales să-mi ofere un cadou printr-un gest minunat de solidaritate. Am strâns o sumă importantă, pe care abia aștept să o donăm celor care au mai multă nevoie decât noi. Mi-ați oferit mult mai mult decât o petrecere: o amintire care va rămâne cu mine pentru totdeauna. Mulțumeeeeesc!”, a scris Richard Abou Zaki, în mediul online.

Richard Abou Zaki și-a dorit o petrecere grandioasă, iar alături de el în ziua cea mare au fost aproximativ 300 de invitați. Juratul de la Chefi la Cuțite s-a distrat pe cinste, așa cum și-a propus. Petrecerea a durat 16 ore, iar dansul, distracția și preparatele delicioase nu au lipsit.

„Cea mai frumoasă petrecere din viața mea! Abia acum îmi dau seama cu adevărat ce am trăit: 16 ore de petrecere continuă, pline de emoție și fericire! Nu pot spune decât MULȚUMESC! Vouă tuturor: peste 300 de persoane, membri ai echipei și invitați, care ați făcut ca această zi să fie cu adevărat magică. Familiei mele și prietenilor care mi-au fost mereu alături. Spectacole, muzică, distracție, surpriza pregătită de Le Iene, chefii care au gătit pentru noi și atât de multe alte momente pe care le voi purta în suflet toată viața”, a mai spus celebrul chef.

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