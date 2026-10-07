Drama neștiută a lui Denis Râmniceanu. Artistul nu mai putea ieși din casă: „Aveam impresia că tot timpul mă urmărește cineva”

Drama neștiută a lui Denis Râmniceanu. Artistul nu mai putea ieși din casă: „Aveam impresia că tot timpul mă urmărește cineva”
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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Denis Râmniceanu, vocea uneia dintre cele mai ascultate piese din România în 2025, face o mărturisire pe care nu a mai făcut-o niciodată public. Artistul povestește despre anii în care a dispărut din muzică pentru că anxietatea îi luase totul.

Pe scenă, Denis Râmniceanu e omul care ridică sala în picioare. Piesa „Bipolară” a ajuns pe locul 4 în topul Spotify Wrapped al celor mai ascultate melodii din România în 2025. Piesele lui au intrat pe coloana sonoră a filmelor „Candidatul perfect” și „Buzz House: The Movie 2”, iar pe TikTok îl urmăresc peste 312.000 de oameni.

Puțini știu însă că, în urmă cu câțiva ani, același artist abia mai reușea să treacă pragul propriei case.

„Am avut niște probleme destul de grave cu anxietatea”

Fanii au observat atunci doar că Denis nu mai lansa nimic. Motivul real l-a ținut doar pentru el până acum.

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„Am avut o pauză de câțiva ani și nu am mai lansat piese, pentru că am avut niște probleme destul de grave cu anxietatea. Mi-a fost rușine să vorbesc”, mărturisește artistul.

Pentru un om care trăiește din aplauze, din petreceri și din contactul cu publicul, frica de oameni și de spațiul de afară a însemnat practic oprirea întregii vieți profesionale. Iar cel mai greu, spune el, a fost să recunoască ce se întâmplă.

Denis Rîmniceanu vorbește despre problemele cu anxietatea.

Artistul descrie perioada cu o sinceritate rară pentru lumea muzicii de petrecere, unde imaginea de forță și de distracție nonstop rămâne aproape obligatorie.

„Era la modul că îmi era frică să mai ies din casă. Aveam impresia că tot timpul mă urmărește cineva”, povestește el.

În timp ce colegii lui de breaslă lansau piese și umpleau cluburile, Denis își petrecea zilele între patru pereți, prizonier al unei frici pe care nu o putea explica nici celor din jur.

Doi ani de terapie, de trei ori pe săptămână

Ieșirea din acel coșmar nu a venit peste noapte. Denis a ales să ceară ajutor de specialitate și s-a ținut de terapie cu o disciplină pe care puțini ar fi bănuit-o.

„Am făcut terapie vreo doi ani. Mă duceam la psiholog de două-trei ori pe săptămână”, dezvăluie artistul.

Asta înseamnă sute de ședințe, în care omul din spatele hiturilor a luat-o, pas cu pas, de la capăt.

Astăzi, Denis Râmniceanu lansează piesă după piesă. În vara lui 2026 a scos „Vara nu e vara”, alături de Babasha, și „Mi-aș fi vândut sufletul”, iar pe Spotify are peste jumătate de milion de ascultători lunar. Puțini dintre cei care dansează pe piesele lui știu prin ce a trecut ca să ajungă din nou pe scenă.

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