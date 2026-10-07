Ce boacănă a făcut Prințul William în copilărie! Regina Elisabeta l-a luat tare după ce oamenii de la Balmoral au intrat în panică

Prințul William este astăzi moștenitorul tronului britanic, însă statutul regal nu l-a scutit de câteva mustrări serioase atunci când era copil. Lady Anne Glenconner, fostă doamnă de onoare a Prințesei Margaret și una dintre persoanele apropiate familiei regale timp de decenii, a povestit cum a surprins-o pe Regina Elisabeta a II-a certându-l zdravăn pe nepotul ei la Castelul Balmoral, în 1990. William plecase de lângă grup în timpul unei plimbări călare fără să anunțe, iar oamenii care aveau grijă de copii au intrat în panică, temându-se că prințul ar fi putut cădea de pe ponei sau s-ar fi accidentat.

Regina Elisabeta și-a certat nepotul la Balmoral

Potrivit Wales online, povestea a fost relatată de Lady Anne Glenconner, care a fost doamnă de onoare la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a, în 1953, iar ulterior a servit-o timp de 29 de ani pe sora monarhului, Prințesa Margaret.

Incidentul s-ar fi petrecut în 1990, în timpul unei reuniuni a familiei regale la Castelul Balmoral. Printre cei prezenți se numărau atunci Prințul Charles, Prințesa Anne, Prințesa Diana, Prințul Harry și David Linley, fiul Prințesei Margaret.

Lady Glenconner, acum în vârstă de 94 de ani, a inclus întâmplarea în noua sa carte de memorii, „Trunks and Tiaras”, care urmează să fie publicată pe 8 octombrie. Invitată în podcastul Palace Confidential al Daily Mail, aceasta și-a amintit cum a auzit mai întâi vocea ridicată a reginei și a ieșit să vadă ce se întâmplă.

„Ei bine… Prințesa Margaret, cred că era oricum în scaunul cu rotile. O așteptam și am auzit pur și simplu vocea ridicată de afară, m-am uitat și acolo era Regina, iar acolo era Prințul William pe poneiul lui”, a povestit Lady Glenconner.

Ce făcuse Prințul William de o înfuriase pe regină

Motivul mustrării avea să devină clar imediat. William ieșise la călărie împreună cu verii săi și cu îngrijitorii cailor, dar la un moment dat se desprinsese de grup fără să spună nimănui unde merge.

Tânărul prinț se întorsese la Balmoral de unul singur, însă oamenii responsabili de grup nu știau acest lucru. În momentul în care au constatat că William dispăruse, aceștia au intrat în panică, temându-se că nepotul reginei ar fi putut cădea de pe ponei și s-ar fi putut răni.

„Se pare că Prințul William fusese la călărie cu toți verii lui și cu îngrijitorii cailor și se desprinsese de grup fără să le spună acestora. Și se întorsese la Balmoral fără să le spună, iar îngrijitorii, bineînțeles, erau disperați, gândindu-se că poate căzuse sau se lovise la cap”, a povestit Lady Glenconner.

Regina nu l-a menajat deloc pe viitorul rege

Pentru Regina Elisabeta a II-a, faptul că William era prinț și nepotul său nu reprezenta un motiv pentru a trece cu vederea comportamentul copilului. Lady Glenconner spune că monarhul i-a explicat foarte clar că dispariția fără să anunțe adulții nu era un comportament acceptabil.

Fosta doamnă de onoare consideră că reacția reginei a fost una firească pentru un adult care tocmai aflase că un copil îi speriase pe cei responsabili de siguranța lui. Ea a comparat situația cu reacția unui părinte al cărui copil fuge brusc în mijlocul unui drum circulat.

„Și, pe bună dreptate, Regina îi spunea foarte clar că nu acela era modul în care trebuia să se comporte. Era mai degrabă ca atunci când propriul copil fuge pe un drum principal, îl prinzi și îl cerți, dar asta a fost tot.”

Nu a fost singura dată când William a fost pus la punct de bunica lui

Anii au trecut, William a devenit adult, s-a căsătorit și a avut propriii copii, însă nici atunci nu ar fi fost complet ferit de observațiile bunicii sale. Un alt episod devenit celebru s-a petrecut în 2016, la ceremonia Trooping the Colour, când William avea 33 de ani.

Prințul se afla pe balcon alături de Regina Elisabeta și ceilalți membri ai familiei regale, în fața unei mulțimi uriașe. La un moment dat, William s-a aplecat pentru a vorbi cu fiul său, Prințul George.

Potrivit relatărilor apărute ulterior în presa britanică, regina nu ar fi fost deloc impresionată de moment și, conștientă că mii de oameni priveau familia regală, i-ar fi dat nepotului său o comandă cât se poate de simplă.

„Ridică-te, William.”

William s-a conformat imediat

Momentul din 2016 a atras atenția tocmai pentru că William era deja un membru matur și extrem de important al familiei regale. În fața bunicii sale însă, lucrurile păreau să funcționeze aproape la fel ca în copilărie.

Reporterul Jack White a descris episodul spunând că Regina Elisabeta era conștientă că întreaga familie regală se afla sub privirile publicului și că William a înțeles imediat mesajul.

„Majestatea Sa nu a fost impresionată. Evident conștientă de faptul că mii de ochi erau ațintiți asupra lor, a părut să-i spună nepotului ei să se ridice. Iar William nu a pierdut deloc timpul și a urmat ordinele bunicii.”

Cele două episoade, despărțite de mai bine de un sfert de secol, arată o latură mai puțin protocolară a relației dintre Regina Elisabeta a II-a și nepotul care avea să devină moștenitorul tronului. La Balmoral era copilul care speriase adulții după ce dispăruse cu poneiul, iar 26 de ani mai târziu era prințul adult căruia bunica îi putea spune în continuare, din câteva cuvinte, ce avea de făcut.

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