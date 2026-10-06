Secretul numelor purtate de George, Charlotte și Louis! Cum îi strigă profesorii și colegii la școală

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au parte de o copilărie cât se poate de apropiată de normalitate atunci când merg la școală, iar acest lucru se reflectă inclusiv în numele pe care le folosesc printre colegi și profesori. Cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton sunt cunoscuți drept George Wales, Charlotte Wales și Louis Wales, continuând o tradiție pe care chiar tatăl lor și Prințul Harry au urmat-o în anii de școală.

Cum sunt strigați George, Charlotte și Louis la școală

Potrivit revistei Hello!, cei trei copii ai Prințului și Prințesei de Wales folosesc la școală numele George Wales, Charlotte Wales și Louis Wales.

Alegerea numelui Wales este legată direct de titlurile părinților lor, Prințul și Prințesa de Wales, pe care William și Kate le-au primit după moartea Reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022.

Prințul George, în vârstă de 13 ani, se află în primul său an la Eton College, celebra școală din Berkshire unde a studiat și tatăl său. Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani, sunt elevi la Lambrook Prep School, instituție pe care a frecventat-o anterior și fratele lor mai mare.

Înainte erau George Cambridge, Charlotte Cambridge și Louis Cambridge

Numele folosite de copiii lui William și Kate nu au fost întotdeauna aceleași. Înainte ca părinții lor să devină Prințul și Prințesa de Wales, cei trei erau cunoscuți la școală drept George Cambridge, Charlotte Cambridge și Louis Cambridge.

La vremea respectivă, William și Kate dețineau titlurile de Duce și Ducesă de Cambridge. Situația s-a schimbat după ce Regele Charles a urcat pe tron în 2022, iar William și soția sa au devenit Prințul și Prințesa de Wales.

Folosirea titlului părinților pe post de nume de familie nu reprezintă o noutate pentru Familia Regală britanică. Este o tradiție pe care au urmat-o și William și Harry în perioada în care erau elevi și, mai târziu, în armată.

William Wales și Harry Wales

Prințul William, acum în vârstă de 44 de ani, și fratele său, Prințul Harry, au fost cunoscuți drept William Wales și Harry Wales, deoarece tatăl lor, actualul Rege Charles al III-lea, era Prinț de Wales în acea perioadă.

Astfel, George, Charlotte și Louis continuă practic aceeași tradiție, iar numele folosit în mediul școlar se modifică în funcție de titlul principal purtat de părinții lor.

Prințul George a început cursurile la Eton College

Luna trecută, William și Kate și-au însoțit fiul cel mare în prima sa zi la Eton College. George, care a ajuns deja la o înălțime comparabilă cu cea a mamei sale, a apărut inițial îmbrăcat într-un costum negru și cu o cravată albastră, asortându-se cu tatăl său.

Adolescentul s-a schimbat apoi în uniforma școlii, care include un frac negru, vestă, pantaloni cu dungi fine și o cămașă albă cu guler rigid.

Kate Middleton a purtat o rochie elegantă de culoare verde închis și a ținut o umbrelă în timp ce familia a ajuns la școală pe o vreme ploioasă.

Pentru William, revenirea la Eton alături de fiul său a avut și o semnificație personală. Prințul de Wales a fost elev al prestigioasei instituții între 1995 și 2000, în timp ce Harry a studiat acolo între 1998 și 2003.

Ce este Eton College, școala aleasă pentru viitorul rege

Eton College este un internat destinat băieților, fondat în anul 1440, și este cel mai mare internat din Anglia. Alegerea acestei școli pentru George continuă astfel traseul urmat de tatăl său și de unchiul său.

Totuși, experiența pe care George o va avea la Eton va fi diferită de cea trăită de William și Harry, în special din cauza rețelelor sociale și a telefoanelor inteligente, care au schimbat radical viața adolescenților.

Comentatoarea regală Kinsey Schofield a declarat pentru Page Six că cea mai mare provocare pentru George nu ar urma să fie rezultatele școlare sau integrarea printre colegi, ci păstrarea vieții private într-o generație în care aproape fiecare adolescent folosește rețelele sociale.

„Cea mai mare provocare a lui George nu va fi reprezentată de studii sau de faptul că trebuie să-și facă prieteni, ci de găsirea unui echilibru între intimitatea lui și realitatea că fiecare coleg are TikTok”, a explicat aceasta.

Schofield a continuat:

„William și Harry au studiat acolo înainte ca rețelele sociale să transforme adolescența. George nu va avea acest lux”,

George ar urma să aibă propria cameră la Eton

Potrivit comentatoarei regale, Prințul George ar urma să beneficieze de propria cameră la Eton, însă acest lucru nu înseamnă că va fi izolat de ceilalți elevi. Adolescentul va fi în continuare „cufundat într-un mediu social” și este de așteptat să se înscrie și în programul de atletism.

Un avantaj important va fi chiar experiența tatălui său. William cunoaște foarte bine Eton și provocările pe care le presupune viața într-un asemenea internat, iar acest lucru l-ar putea ajuta pe George să se adapteze.

„William știe unde sunt punctele de presiune. Înțelege dinamica socială, așteptările academice și provocările emoționale”, a explicat Kinsey Schofield.

Pentru George, Charlotte și Louis, folosirea numelui Wales reprezintă astfel o continuare a unei vechi tradiții de familie. În spatele porților școlii, cei trei copii ai viitorului rege sunt George Wales, Charlotte Wales și Louis Wales, exact așa cum tatăl și unchiul lor au fost, cu ani în urmă, William Wales și Harry Wales.

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