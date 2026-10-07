De ce uneori te trezești mai obosit după ce ai dormit mai mult. Explicația specialiștilor

Ai dormit mai mult decât de obicei, dar dimineața te-ai trezit și mai obosit? Deși poate părea paradoxal, numărul de ore petrecute dormind nu este singurul lucru care determină cât de odihnit te vei simți a doua zi.

Calitatea somnului poate fi la fel de importantă ca durata acestuia, iar o noapte lungă nu garantează automat că organismul s-a odihnit suficient.

Alicia Roth, psiholog specializat în medicina somnului la Cleveland Clinic, explică faptul că există mai multe motive pentru care o persoană se poate simți obosită chiar și după ce a dormit un număr aparent suficient de ore, potrivit WSLS.

De ce poți fi obosit chiar dacă ai dormit suficient

Una dintre explicații este fragmentarea somnului. O persoană se poate trezi de mai multe ori pe parcursul nopții fără să-și amintească neapărat aceste episoade dimineața.

Chiar dacă perioadele de trezire sunt scurte, ele pot afecta continuitatea somnului și pot împiedica organismul să petreacă suficient timp în etapele necesare unei odihne de calitate.

Din acest motiv, opt sau nouă ore de somn fragmentat pot fi mai puțin odihnitoare decât o perioadă mai scurtă de somn neîntrerupt.

Și obiceiurile din timpul zilei sau din orele dinaintea culcării pot avea un rol important. Cofeina poate rămâne în organism mai multe ore și poate influența somnul chiar dacă persoana reușește să adoarmă.

Alcoolul poate avea un efect asemănător. Deși inițial poate provoca somnolență și poate face adormirea mai ușoară, ulterior poate fragmenta somnul și reduce calitatea odihnei. Nicotina este, la rândul ei, un stimulent care poate afecta somnul.

Și prea mult somn poate lăsa senzația de oboseală

Mai multe ore de somn nu înseamnă neapărat mai multă energie în dimineața următoare.

Dormitul mult peste programul obișnuit poate fi asociat cu o senzație accentuată de moleșeală după trezire. De aceea, specialiștii pun accent nu doar pe durata somnului, ci și pe menținerea unui program cât mai regulat.

Pentru adulți, recomandarea generală este de aproximativ șapte până la nouă ore de somn pe noapte, însă necesarul poate varia de la o persoană la alta.

Un program relativ constant de culcare și trezire ajută organismul să-și mențină ritmul natural. Diferențele mari între programul din timpul săptămânii și cel din weekend pot face mai dificilă revenirea la rutina obișnuită.

Contează și mediul în care dormim. Un dormitor întunecat, liniștit și răcoros poate favoriza un somn de calitate, în timp ce lumina, zgomotele sau o temperatură nepotrivită pot provoca treziri repetate.

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