BANC | Bulă, Bubulina și parola de la laptop

Bulă și Bubulina revin în centrul atenției cu o serie de glume savuroase care promit să aducă zâmbetul tuturor. CANCAN.RO vă prezintă câteva bancuri care vă vor face ziua de miercuri mult mai bună.
– Bubulino, tu ai parolat laptopul?
– Da, Bulă!
– Și ce parolă ai pus?
– Data nunții noastre.
– Îmi iau alt laptop.
Alte bancuri amuzante
Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:
— Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.
El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza.
— Bulă, tu auzi ce zic? Divorțez și la partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare.
Din nou, Bulă tace și apasă pedala de accelerație.
— Bine, Bulă… Dar tu nu zici nimic, nu-ți dorești nimic??
— Bubulino, am tot ce îmi trebuie acum…
— Ei, na?! Dar ce ai tu și eu nu am???
— Bubulino, eu am airbag și centură de siguranță…
Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:
– Alo?
La celălalt capăt se aude vocea severă:
– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…
Bulă răsuflă ușurat și zice:
– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!
– Copii, spuneţi cum aplicaţi voi în familie directivele de partid pentru economisirea energiei electrice. Popescu!
– La noi acasă, mama pune mâncarea afară pe balcon şi nu mai foloseşte frigiderul.
– Bravo, Ionescu!
– Eu când vin acasă de la şcoală, nu mai ies să mă joc, ci îmi fac lecţiile imediat, aşa că seara nu mai aprindem lumina.
– Bravo!
– Şi eu, şi eu tovarăşa!
– Spune, Bulă!
– Noi seara ne uităm la televizor la programul bulgarilor şi aşa consumăm curentul lor.
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