S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de fraudă cu un „club-fantomă” de sute de mii de dolari

S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de fraudă cu un „club-fantomă” de sute de mii de dolari
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Imaginea de milionar misterios pe care Mr. Pink și-a construit-o ani la rând în America începe să fie serios șifonată de documentele care apar în instanță. La doar câteva săptămâni după ce CANCAN.RO dezvăluia că una dintre afacerile partenerului Monicăi Gabor fusese evacuată dintr-un spațiu de lux din Beverly Hills pentru neplata chiriei, numele lui apare într-un nou proces. De data acuzațiile sunt mult mai grave: fraudă!

În luna iulie, CANCAN.RO publica documente și declarații dintr-o ședință oficială a Comisiei de Urbanism din Beverly Hills, care arătau că Greencoin333 Inc., compania legată de proiectul crypto GreenCoin condus de Mr. Pink, fusese evacuată dintr-un spațiu comercial de pe celebrul Wilshire Boulevard.

Proprietarul imobilului susținea că firma nu și-a mai achitat obligațiile: „Mr. Pink ne evită și nu plătește chiria. Firma a intrat în default și a trebuit să facem evacuarea”, declara reprezentantul clădirii într-un dosar care a ajuns pe masa instanței din California.

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Monica Gabor și Mr. Pink

În final, compania a fost evacuată, iar proprietarii au schimbat încuietorile.

De la chiria neplătită la un proces pentru fraudă cu investiții

La nici două luni de la episodul evacuării din Beverly Hills, Mr. Pink apare din nou într-un litigiu american. De această dată, însă, acuzațiile sunt mult mai grele. Pe 10 septembrie 2026 a fost deschis dosarul Wenjuan Wang and Amswift, LLC vs. Qiuying Wangsuo and Ares Pink Entertainment Corporation, încadrat în zona „Investment Fraud”. Qiuying Wangsuo este numele juridic sub care Mr. Pink apare în documentele corporative din Statele Unite.

Potrivit rezumatului plângerii, Wenjuan Wang, cunoscută și ca Anna Wang, și compania AmSwift LLC susțin că au fost convinși să intre într-un acord denumit „Ares Pink Private Club Honorary Shareholder Investment Agreement”, semnat la 19 septembrie 2023.

Reclamanții afirmă că Mr. Pink ar fi prezentat proiectul drept un club privat exclusivist în Los Angeles și ar fi susținut că acesta avea deja „a 30-year lease”, că în proiect fusese investită deja o sumă de ordinul milioanelor de dolari și că urma să includă restaurantele Same Soul și Pink La Lune.

Mai mult, potrivit plângerii, investitorilor li s-ar fi promis că își vor recupera principalul în maximum 36 de luni, „regardless of profitability”, indiferent dacă afacerea devenea sau nu profitabilă. Documentul mai vorbește despre promisiuni privind statutul de cofondator, dividende și reduceri la restaurante.

Reclamanții susțin că, bazându-se pe aceste afirmații, au virat pe 29 septembrie 2023 o sumă de șase cifre într-un cont indicat de Ares Pink. Ulterior, aceștia afirmă că situația reală ar fi fost cu totul alta: „the club did not exist”, nu ar fi existat nici contractul de închiriere pe 30 de ani, nici investiția de milioane despre care li se vorbise, iar restaurantele indicate în prezentare nu ar fi fost afaceri funcționale.

Acuzațiile merg și mai departe. Plângerea susține că Mr. Pink ar fi controlat efectiv Ares Pink Entertainment Corporation, ar fi amestecat fondurile companiei și ar fi folosit societatea drept „alter ego and shell to divert investor money for personal use”. Cu alte cuvinte, reclamanții susțin că vehiculul corporativ ar fi fost folosit pentru a direcționa banii spre uzul personal al afaceristului chinez.

Monica Gabor a girat pentru afacerea lui Mr.Pink

Monica Gabor nu apare ca pârâtă în niciunul dintre aceste litigii și nu există indicii că ar fi avut vreo implicare în acuzațiile de fraudă.

Ea și-a legat însă public imaginea de proiectul GreenCoin, o altă afacere a lui.

Românca a promovat compania pe rețelele sociale și a participat alături de Mr. Pink la evenimente dedicate proiectului crypto.

GreenCoin era prezentat drept o combinație spectaculoasă între criptomonede, inteligență artificială și fitness. Utilizatorilor li se promitea posibilitatea de a câștiga monede digitale prin activitate fizică, prin mecanismul „Burn to Earn”.

Mr. Pink era prezentat drept CEO și președinte al proiectului. Numai că sediul de lux din Beverly Hills avea să dispară ulterior de pe hartă, după disputa cu proprietarul.

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