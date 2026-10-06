Scandal la shaormerie. Finul lui Adrian Tărău, amenințări la adresa angajaților: „Bă, vrei să te închid?”

Scene tensionate într-o shaormerie, unde finul lui Adrian Tărău a avut o ieșire nervoasă după ce a intrat în local. CANCAN.RO are, în exclusivitate, imaginile. Acesta îi înjură și îi amenință pe angajați, iar la un moment dat chiar sare la bătaie.

Adrian Tărău este un om de afaceri originar din Oradea, fiul fostului prefect de Bihor, Aurel Tărău. Numele său a devenit cunoscut în România la începutul anilor 2000, când a fost arestat într-un dosar în care era acuzat de complicitate la contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală. Ulterior, mandatul de arestare a fost revocat, iar Parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale în cazul său, constatând că nu existau probe care să demonstreze implicarea sa în contrabanda cu produse petroliere. Cazul a rămas însă unul dintre episoadele controversate ale justiției române din acea perioadă.

„Vrei să te închid?” Finul lui Adrian Tărău, amenințări la adresa unor angajați

Se pare că nici finul lui Adrian Tărău, pe numele său Florin Mihai Jurge, nu stă departe de belele. Cu un caracter mai degrabă agresiv, acesta ar avea obiceiul de a încerca să-și facă singur „dreptate”, invocându-și relațiile și lăsând de înțeles că poate face ce vrea, atunci când vrea.

În imaginile primite la redacția noastră, surprinse de camerele de supraveghere ale unei shaormerii, se vede cum Florin intră în local pentru a folosi toaleta. După ce își termină treaba, se pregătește să plece, însă un angajat îi atrage politicos atenția că toaleta poate fi utilizată doar de clienți și îl roagă să cumpere ceva.

În acel moment, situația ia o turnură neașteptată. Florin îi spune angajatului: „Băi, vrei să te închid?”, iar când este întrebat cine este, susține că este „cel mai șmecher om, și internațional”. În același timp, ridică palma în direcția acestuia și începe să îi adreseze injurii.

Mai mulți clienți intervin pentru a calma spiritele. Florin pare că renunță la conflict și se îndreaptă spre ieșire, însă se întoarce și îi amenință din nou pe angajați cu bătaia. În cele din urmă, părăsește localul, iar pentru câteva momente lucrurile par să se liniștească.

Doar că, după câteva clipe, revine însoțit de un alt bărbat și reia scandalul, continuând să îi jignească și să îi amenințe pe angajați, fiind vizate inclusiv familiile acestora.

De aici, situația scapă de sub control. Între cei implicați izbucnește o bătaie chiar sub privirile clienților, iar conflictul se transformă într-o încăierare în toată regula. Imaginile surprind altercația, care, potrivit informațiilor noastre, s-a soldat și cu răni.

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